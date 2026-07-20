CRUM Tamaulipas refuerza operativo de verano con 90 paramédicos y 23 ambulancias en carreteras y playas

¡Ojo si sales de vacaciones! CRUM Tamaulipas ya activó su operativo de verano. 90 elementos, 23 ambulancias y un Puesto Médico en playa para cuidarte en carretera y costa.

Por. Fabián Meléndez

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El titular del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) Tamaulipas, Luis Adolfo Yhave, informó que durante el periodo vacacional de verano se mantiene un operativo permanente para brindar atención y respuesta oportuna a la población y a los visitantes que transiten por las principales carreteras del estado.

Explicó que el despliegue contempla siete bases municipales ubicadas en Padilla, Hidalgo, Soto la Marina, Aldama, El Mante y Jiménez, además de las tres bases regionales: zona norte, zona centro y zona sur.

Para este operativo, el CRUM cuenta con 90 elementos activos, así como un parque vehicular integrado por 23 ambulancias y una unidad de intervención rápida, distribuidas estratégicamente para atender cualquier emergencia. Asimismo, en la zona de playa se instaló un Puesto Médico Avanzado, con el objetivo de brindar atención inmediata a los vacacionistas.

El titular del CRUM exhortó a quienes viajarán durante estas vacaciones a conducir descansados, respetar los límites de velocidad, planificar sus recorridos y verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de salir a carretera. En el caso de quienes visiten las playas, pidió atender en todo momento las recomendaciones emitidas por las autoridades, especialmente las relacionadas con las condiciones del mar.

Finalmente, recordó que ante cualquier emergencia la población debe comunicarse al 911, proporcionando la ubicación con la mayor precisión posible, lo que permitirá una respuesta más rápida y eficiente por parte de los cuerpos de auxilio.