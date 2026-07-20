Diputados turistas cuesta al erario 5.6 mdp

Han realizado 131 viajes al extranjero desde el inicio de la Legislatura federal y hasta marzo pasado, tienen preferencia por Europa y Estados Unidos.

Por Staff

Ciudad de México.-A pesar de las promesas de austeridad republicana, el fenómeno del turismo legislativo se mantiene firme en la Cámara de Diputados durante la 66 Legislatura. Un análisis realizado a los registros oficiales de viáticos y traslados revela que los diputados federales han priorizado las misiones en el extranjero, acumulando un gasto que supera los 5.6 millones de pesos en viajes, con una marcada preferencia por destinos internacionales en Europa, Estados Unidos y Asia.

Desde el inicio de la Legislatura, el 1 de septiembre de 2024, hasta el 31 de marzo 2026, se contabiliza un total de 131 viajes, de los cuales 96.2% fueron internacionales (126 registros) y apenas 3.8% correspondieron a traslados nacionales (cinco registros). La cifra es mayor; sin embargo, los datos oficiales muestran las giras realizadas hasta el primer trimestre de este año.

Con el argumento de acudir a foros, conferencias y encuentros, los diputados han erogado 5 millones 638 mil pesos del erario: en el último trimestre de 2024 se realizaron 18 viajes con un costo de 989 mil 92 pesos; en 2025 se contabilizaron 90 viajes internacionales con valor de 3 millones 917 mil 570 pesos, mientras que en el primer trimestre de 2026 se localizaron 18 viajes con un costo de 731 mil 763 pesos.

Los diputados han erogado 5 millones 638 mil pesos del erario; en el último trimestre de 2024 se realizaron 18 viajes con un costo de 989 mil 92 pesos; en 2025 se contabilizaron 90 viajes internacionales con valor de 3 millones 917 mil 570 pesos, mientras que en el primer trimestre de 2026 se localizaron 18 viajes con un costo de 731 mil 763 pesos.

La coalición Morena, PVEM y PT concentra 69.5% de toda la actividad de viajes de la Legislatura.

La bancada morenista registra 59 viajes internacionales con un 45% del total, seguido por los diputados del PVEM, con 26, siendo el 20.6%. Detrás se encuentran las giras del PAN, con 20; el PRI, con 11, siendo el 9.2%; Movimiento Ciudadano, con seis, 5.3%, y el PT, con cuatro, 3.9%.

Los viajes no se reparten de manera equitativa entre los 500 legisladores, sino que por el contrario, un grupo compacto de representantes repite de forma constante en las listas de vuelo.

Los legisladores con mayor movilidad se encuentran Santy Montemayor Castillo del PVEM), con seis registros de viaje a Bruselas, Bélgica, y Estrasburgo, Francia, entre otros; le siguen Antares Guadalupe Vázquez Alatorre de Morena y Marcela Guerra Castillo del PRI con cuatro viajes cada una a destinos como Brasilia, Brasil; Washington, Estados Unidos; Bogotá, Colombia, y Roma, Italia.

En tanto, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo y Anaís Miriam Burgos Hernández de Morena; y Anabel Acosta Islas del PVEM registran tres comisiones individuales cada una a ciudades como Ginebra, Suiza; Taskent, Uzbekistán, y Nueva York, Estados Unidos.

Estados Unidos fue el país más visitado, con 24 viajes en total, destacando 13 a Nueva York y tres a Washington D.C.

Le siguen destinos europeos como Suiza, con 13 viajes, siete de ellos a Ginebra, y Francia, con 12 comisiones, seis a Estrasburgo y cuatro a París. España sumó 12 registros, cinco a Madrid, mientras que la ciudad de Panamá acumuló 11 visitas.

En la lista también figuran traslados de larga distancia a lugares como Taskent, Uzbekistán, con seis viajes; Brasil, con siete, así como visitas a Seúl, en Corea del Sur, y Beijing, China.

Hay registro de viajes por temas alejados de la labor legislativa, como el lanzamiento de un cohetede la NASA o una visita diplomática al papa Francisco en el Vaticano.

El reporte oficial de los viajes en la Cámara de Diputados no contabiliza los más recientes.