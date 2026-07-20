Esto fue lo que grabaron los tiktokers en el lugar donde murió Debanhi y hallaron otro cuerpo

Uno de los creadores de contenido identificado en su canal de TikTok como Dementes, documentó recientemente el interior del Motel Nueva Castilla como parte de los videos que hace en torno a hechos paranormales

ESCOBEDO, NUEVO LEÓN.- Este lunes se confirmó el hallazgo de un cuerpo en el interior del Motel Nueva Castilla, sitio donde fue encontrada sin vida la joven Debanhi Escobar el viernes 22 abril de 2022. Desde entonces el lugar fue clausurado por las autoridades y estaba abandonado, situación por la que varios tiktokers grabaron su interior.

Uno de los creadores de contenido identificado en su canal de TikTok como Dementes, documentó recientemente el interior del Motel Nueva Castilla como parte de los videos que hace en torno a hechos paranormales que documenta en lugares con dichas características.

Uno de los usuarios en la red social china notificó al tiktoker en los comentarios del video sobre el hallazgo del cuerpo: “Que al parecer encontraron a una persona hoy ahí en ese motel, que loco que tu publicación fue ayer y hoy encontraron a alguien, que miedo jaja que suerte que no te tocó”.

¿Qué había dentro del Motel Nueva Castilla donde hallaron otro cuerpo?

La respuesta del canal Dementes al ser informado sobre el hallazgo del cuerpo fue: “¿En serio?”; sin embargo, aunque el clip fue publicado hace un día, que forma parte de tres partes que muestran el recorrido dentro del abandonado Motel Nueva Castilla, fue subido en la plataforma desde el 15 de mayo.

En las imágenes se observa el interior de los pasillos del motel en abandono, con piedras y tierra en el suelo, además de una prenda íntima rota que estaba tirada que presentaba marcas de haber sido incendiada. El resto de las habitaciones están parcialmente derrumbadas y con marcas de humo.

También fue captado que en varias zonas había sábanas en forma de empaque que tenían entre prendas de ropa y basura que hacen suponer que hay gente que ingresa en el Motel Nueva Castilla.

La policía fue a identificar el cadáver del Motel Nueva Castilla

Uno de los creadores de contenido encontró el cuerpo de una persona dentro de una de las habitaciones que exploraba como parte de un urbex, una exploración urbana que se hace en lugares abandonados. Trascendió que marcas de arrastre en el piso llevaron al hallazgo del cadáver.

#paratii #debanhiescobar #miedo #mexico ♬ sonido original – fans.mystery.world @fans.mystery.world El caso de Debanhi Escobar marcó a México en 2022. Su des4parición y el h4llazg0 de cu3rp0 en Nuevo León generaron indignación nacional, especialmente por las inconsistenci4s en la investigación. Mystery World exploró y expus0 las condiciones del lugar donde fue encontrad4, de una forma informativa, reviviendo uno de los casos mas delic4d0s de México #Terror

El tiktoker avisó a las autoridades quienes acudieron al sitio para llevar a cabo el levantamiento del cadáver, además de que el creador de contenido cuya identidad no fue revelada, quedó declarando ante las autoridades.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO