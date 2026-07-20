Hallan 31 sitios con fosas clandestinas

El Colectivo Amor por los Desaparecidos localizó dos tambos con fragmentos óseos y una fosa clandestina con restos humanos calcinados en Reynosa, con lo que sumó 31 hallazgos positivos durante 2026

Por. Staff

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas localizó dos tambos con fragmentos óseos y una fosa clandestina con restos humanos calcinados durante una jornada de búsqueda realizada este fin de semana en la zona sur de Reynosa.

Con este caso, el colectivo suma 31 hallazgos positivos en 97 jornadas de búsqueda de campo realizadas en apenas siete meses y medio de 2026, un promedio cercano a un punto positivo por semana.

La cantidad ha ido en aumento: de 5 hallazgos a mediados de febrero, a 13 en la primera semana de abril, 19 a finales de ese mes, 28 hacia mediados de año y 30 apenas la semana pasada.

El predio se ubica cerca de la brecha El Becerro, más adelante del ejido Tlaxcala de Xicoténcatl, a unos 30 kilómetros de la zona urbana de Reynosa, de acuerdo con Edith González, presidenta del colectivo. La activista detalló que en el sitio se encontraron dos contenedores semi enterrados con fragmentos óseos y, a unos metros, una fosa clandestina con restos humanos calcinados. Durante la inspección, los buscadores también localizaron botas de trabajo y diversas prendas de vestir que podrían contribuir a la identificación de las víctimas.

En las inmediaciones del predio fueron hallados, además, dos vehículos calcinados —una camioneta de doble cabina y una tipo Suburban— que, según el colectivo, podrían estar relacionados con los hechos. Las labores de prospección contaron con el acompañamiento de elementos de la Guardia Estatal y personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, quienes brindaron seguridad durante las diligencias. Los restos óseos y demás indicios quedaron bajo resguardo de la Fiscalía, que realizará los peritajes correspondientes para determinar el número de víctimas e intentar su identificación.

El caso de este fin de semana no es un hecho aislado, sino el eslabón más reciente de una cadena que el propio colectivo ha documentado con precisión numérica desde los primeros meses del año.

A mediados de febrero, cuando el colectivo llevaba un registro de apenas cinco hallazgos positivos en 2026, su vocero, José Andrés Méndez Ñeco —también consejero nacional ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda—, ya advertía sobre una crisis forense que dificultaba la identificación de los restos localizados, y la organización denunció en esas fechas que la Fiscalía de Tamaulipas había detenido peritajes en fosas clandestinas en la zona de La Rosita.

El ritmo se aceleró notablemente a comienzos de abril. El 3 de ese mes, en terrenos baldíos detrás de la colonia Puerta Sur, en Reynosa, el colectivo encontró ocho cráneos y osamentas de al menos 14 cuerpos, algunos calcinados, entre ellos un cráneo con un orificio producido por proyectil de arma de fuego, además de tambos y mandíbulas con piezas dentales dispersas por el terreno. Elementos de la Fiscalía, la Guardia Nacional, la Guardia Estatal y la Sedena acordonaron la zona. Edith González calificó entonces el sitio como una «zona de exterminio». Días después, el 8 de abril, una nueva búsqueda en un predio detrás de la colonia Hacienda Las Fuentes, sector IV —la misma zona donde en enero de ese año había sido hallada sin vida una menor de edad en el interior de una vivienda— sumó el hallazgo número 13 del año: una osamenta envuelta en una bolsa de plástico verde, junto con una playera amarilla y un pantalón café, sin documentos que permitieran su identificación inmediata. En una búsqueda posterior en ese mismo sector, el colectivo reportó además mandíbulas enterradas, huesos largos semienterrados, fragmentos de cráneo con evidencia de calcinación y un machete que, presumieron, pudo haber sido utilizado para cortar los huesos.

Hacia finales de abril, la atención se trasladó a Miguel Alemán, en la frontera chica del estado. El día 27, en un rancho abandonado detrás de la colonia Nuevo Santander, durante la búsqueda de campo número 49 del colectivo, se localizaron dos cráneos y un fémur enterrados a pocos centímetros de profundidad, con apoyo de la Guardia Nacional y la Guardia Estatal: el hallazgo positivo número 19 del año. Ese caso se sumó a otro reportado días antes, identificado como el número 18, en el que los objetos calcinados encontrados junto a los restos apuntaban a una presunta víctima mujer.

El conteo continuó subiendo durante los meses siguientes hasta llegar, en la búsqueda de campo número 87, al hallazgo número 28: fragmentos de restos humanos calcinados localizados en un área que comprende el bordo del canal Rodhe, cerca del acceso a la zona residencial de Privadas Fuentes, al poniente de Reynosa, cifra que otro recuento ubicó también como 28 búsquedas positivas acumuladas en esa ciudad en el año.

A mediados de mayo, en un rancho abandonado cerca del Ejido Los Guerra, en Miguel Alemán, el colectivo localizó al menos seis fosas clandestinas y seis montículos con restos óseos calcinados, además de diversas prendas, en un hallazgo que las autoridades resguardaron con apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda y la Guardia Estatal, y que en su momento se estimó correspondiente a por lo menos 12 personas.

El hallazgo de mayor magnitud hasta ahora ocurrió a mediados de julio, en el rancho «El Toro», también en Miguel Alemán, a unos 300 metros del muro fronterizo y a espaldas de la colonia Nuevo Santander —la misma zona donde meses antes se había registrado el hallazgo número 19—. Ahí, durante la búsqueda de campo número 94, el colectivo documentó el positivo número 30 del año: inicialmente siete fosas clandestinas con osamentas completas, prendas de vestir, zapatos, llaves y artículos personales como escapularios —algunos esqueletos con cinta en la cabeza y otro maniatado con cuerdas—, cifra que se amplió posteriormente a 12 fosas con igual número de cuerpos conforme avanzaron los trabajos. El colectivo señaló que el terreno presentaba hundimientos que sugerían la posible existencia de más entierros, y que en ese mismo predio ya se habían localizado antes otras cinco fosas. El Fiscal General de Justicia del Estado, Jesús Govea Orozco, confirmó públicamente el hallazgo y advirtió que podrían localizarse más restos conforme avanzaran los procedimientos forenses de identificación.