Ingresan por Tamaulipas 77 mil paisanos

Hasta hoy el operativo para resguardarlos registra saldo blanco, dice Américo Villarreal.

Por Perla Reséndez

MATAMOROS, Tam.- Por los puentes internacionales de Tamaulipas, han cruzado 77 mil connacionales que regresan a México para disfrutar de las vacaciones de verano, informó el Gobernador de Tamaulipas, quien afirmó que el operativo de seguridad implementado arroja saldo blanco.

Américo Villarreal Anaya explicó que hace 3 semanas, inició el operativo de seguridad en las carreteras, con motivo del operativo de verano “Héroes Paisano”, que estará vigente hasta el 9 de agosto.

“Hemos tenido una gran afluencia, ya rondamos cerca de los 77 mil mexicanos, méxico-americanos que vienen a visitar a sus familias en estas vacaciones de verano, que están pasando por nuestra frontera, con la confianza y seguridad que brinda Tamaulipas”.

El mandatario estatal explicó que además, con el inicio del periodo vacacional de verano en las escuelas, se ha reforzado la seguridad en los diferentes destinos vacacionales.

Explicó que en el primer fin de semana vacacional se han tenido excelentes resultados, especialmente en los destinos de playa y pueblos mágicos, por lo que se tienen estimaciones altas de lo que será el periodo vacacional.