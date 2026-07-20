Mamá de Dafne va por la «Ley Dafne» y castigo a responsables

Adelantó que la iniciativa tiene como objetivo la protección de la infancia en instituciones de formación con disciplina castrense.

Por Óscar Figueroa

La Razón

Durante una marcha realizada la tarde de este lunes en Altamira para exigir justicia, Alejandra Quintos, madre de Dafne, anunció la creación de la «Ley Dafne».

La propuesta busca llegar hasta el Senado de la República para garantizar la seguridad e integridad de niñas, niños y adolescentes en academias militarizadas y campamentos.

El contingente de manifestantes partió a la altura de Home Depot y caminó con dirección a la divisoria, hecho que generó afectaciones en el flujo vehicular hacia Tampico.

Durante la marcha, las personas presentes entablaron una llamada telefónica con la madre de la menor.

“Vamos por los responsables, vamos por todos los responsables para que ya estén en la cárcel; vamos a crear la ‘Ley Dafne’ que llegue al Senado de la República. Vamos con todo”.

Adelantó que la iniciativa tiene como objetivo la protección de la infancia en instituciones de formación con disciplina castrense.

“La presente iniciativa tiene como finalidad garantizar la seguridad, la integridad física, psicológica y la vida de las niñas, niños y adolescentes que participan en escuelas militarizadas, campamentos, academias de formación o cualquier institución que utilice disciplina de tipo militar”.

Alejandra Quintos explicó que durante este lunes se enfocó en atender a medios de comunicación nacionales e internacionales para dar difusión al caso.

Asimismo, confirmó que este martes a las 09:00 horas se sumará de forma personal a las acciones en la zona sur de Tamaulipas para aportar pruebas, testigos y declaraciones a la carpeta de investigación, además de pedir el respaldo de la ciudadanía para mantener la exigencia de justicia.