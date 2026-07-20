Muere Nazario Assad, referente del comercio tradicional de Ciudad Victoria

Integrante de una de las familias que contribuyeron a escribir la historia comercial de la capital tamaulipeca, falleció este domingo

Por. Staff

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El empresario victorense Nazario W. Assad Assad, integrante de una de las familias que contribuyeron a escribir la historia comercial de la capital tamaulipeca, falleció este domingo, dejando un legado estrechamente ligado al crecimiento del comercio organizado y al desarrollo del centro histórico de la ciudad.

Su nombre está asociado a una generación de comerciantes que hizo de la calle Hidalgo el principal corredor comercial de Ciudad Victoria. Junto con su familia impulsó establecimientos que durante décadas formaron parte de la vida cotidiana de miles de victorenses, entre ellos La Primavera, La Nueva Primavera y posteriormente Maxi Centro, negocios que marcaron la evolución del comercio local desde las tradicionales tiendas de mostrador hasta los primeros formatos departamentales de la ciudad.

La familia Assad, de raíces libanesas como muchas de las que encontraron en Tamaulipas un lugar para prosperar, construyó una trayectoria basada en el trabajo, la atención personalizada y el comercio familiar. Sus establecimientos no solo abastecieron a generaciones de clientes, sino que también contribuyeron al dinamismo económico del primer cuadro de la ciudad en una época en que la calle Hidalgo concentraba la actividad comercial de Victoria.

En una entrevista concedida años atrás, Nazario Assad evocaba aquellos tiempos con nostalgia. Recordaba que comerciantes y clientes mantenían una relación cercana, casi familiar, y defendía la importancia de preservar la vocación comercial del centro histórico, convencido de que ahí se encontraba buena parte de la memoria económica de la capital tamaulipeca. (Portal Tamaulipas⁠￼)

Con el paso de las décadas, los negocios de la familia se convirtieron en referentes para varias generaciones de victorenses, que identificaban sus compras, encuentros y buena parte de la vida social de la ciudad con los escaparates y mostradores de esos establecimientos.

Además de su actividad empresarial, Nazario Assad fue reconocido por su participación en organismos de servicio. El Club Rotario Ciudad Victoria, del que era socio honorario, expresó públicamente sus condolencias a familiares y amigos tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Con su partida desaparece uno de los representantes de una generación de empresarios que ayudó a transformar a Ciudad Victoria mediante el esfuerzo cotidiano, el comercio formal y la convicción de que el crecimiento de una ciudad también se construye desde sus negocios familiares.

A su familia y seres queridos les sobreviven el reconocimiento y el respeto de una comunidad que durante décadas encontró en los negocios de los Assad mucho más que establecimientos comerciales: un símbolo del emprendimiento, la constancia y la identidad victorense.