Muerte de Dafne no quedará impune: Américo

El gobernador afirmó que la Fiscalía se comprometió a dar a conocer avances de la investigación

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que en un plazo estimado de 24 a 48 horas podrían darse a conocer avances que permitan esclarecer los hechos ocurridos en una academia, tras la muerte de la adolescente Dafne, originaria de El Mante, durante su estancia en un campamento de la institución.

El mandatario estatal señaló que, de acuerdo con la información compartida por el fiscal durante una reunión sostenida este mismo día, las investigaciones continúan y se espera contar con elementos suficientes para determinar lo sucedido.

«Según lo que platicamos el día de hoy con el fiscal, a lo mejor en un plazo de 24 o 48 horas tendremos una condición ya de saber qué fue lo que sucedió en este lamentable hecho de esta academia», declaró.

Villarreal Anaya expresó su solidaridad con la familia afectada y aseguró que el Gobierno del Estado brinda acompañamiento institucional durante este proceso. Afirmó, además, que existe el compromiso de que el caso no quedará impune y que las autoridades actuarán conforme a la ley para hacer justicia.

«Sabemos el dolor que debe de estar pasando la familia y toda nuestra solidaridad y cariño se los hemos querido hacer sentir a través de las instituciones del Gobierno del Estado; sobre todo, que sepan que se va a impartir justicia», puntualizó.

«No hay impunidad para nadie»: Secretario de Gobierno

El Secretario General de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, aseguró por su parte que no habrá impunidad en el caso de la adolescente, quien falleció durante su estancia en un campamento de una academia militarizada.

Explicó que las investigaciones están a cargo de la Fiscalía General de Justicia del Estado, instancia que determinará las circunstancias en que la menor perdió la vida. «Se están haciendo las investigaciones ministeriales a cargo de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado, es la autoridad correspondiente», señaló.

El funcionario afirmó que las indagatorias permitirán identificar y sancionar a quien o quienes resulten responsables. «Podemos decir que como se ha manejado, no hay impunidad para nadie», reiteró.

Villegas González añadió que las autoridades también revisarán si la institución donde ocurrió el campamento contaba con los permisos necesarios para operar. «Tengo entendido que es una escuela que tiene más de 30 años, nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde», precisó, al señalar que en caso de detectarse alguna irregularidad, se actuará conforme a la ley.

El Poder Judicial, a la espera de la acusación formal

Por separado, la Magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, informó que la Fiscalía aún no ha presentado una acusación formal contra alguna persona por estos hechos.

«Se están haciendo las indagatorias; están en la integración de la carpeta para judicializar y el Poder Judicial estará esperando a que se haga la acusación correspondiente», declaró.

Respecto a si la academia contaba con los permisos para operar, la Magistrada dijo desconocer la situación.

«Tendríamos que recibir la acusación para poder hacer algún planteamiento en particular», señaló.

Hasta el cierre de esta nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado no había hecho pública la carpeta de investigación ni precisado la causa de muerte de la adolescente.

Es un caso sensible que involucra la muerte de una menor de edad; si usted o alguien que conoce necesita apoyo o información sobre instancias de protección a la infancia, puede acudir a las autoridades correspondientes.