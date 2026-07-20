“No habrá más elecciones en Nicaragua”

Daniel Ortega, el líder autoritario de 80 años de ese país, dice que la medida “construirá un muro” contra la oposición

Por Staff

Managua.-El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha dicho que el país no celebrará más elecciones para evitar que la oposición llegue al poder.

El líder autoritario de 80 años, que ha estado en el cargo desde 2007, también dijo que trabajaría con el congreso que controla para aprobar nuevas leyes que “construirían un muro” contra la oposición.

Ortega hizo el anuncio el domingo durante la ceremonia oficial que conmemora el 47 aniversario de la revolución sandinista de 1979, en la que ayudó a derrocar a la brutal dictadura de Anastasio Somoza.

Aunque su administración y la de su esposa y “copresidenta”, Rosario Murillo, ya habían estado marcadas por la constante erosión de la democracia en el país centroamericano, muchos están describiendo su anuncio como una escalada retórica significativa.

“Con esta decisión, Ortega y Murillo han sellado la transición del país a una dictadura familiar en toda regla”, dijo Tiziano Breda, analista senior de América Latina de la ONG Armed Conflict Location and Event Data.

Durante un discurso frente a miles de empleados estatales que, según los medios locales, habían sido obligados a asistir, Ortega dijo: “No habrá más elecciones aquí para que ellos [los partidos de oposición] puedan tratar de apoderarse del gobierno, tomar el poder”.

El presidente, que no había aparecido en público durante 61 días, agregó: “Trabajaremos con la Asamblea Nacional y las instituciones pertinentes en las leyes, porque necesitamos leyes que construyan un muro, una barrera, contra los golpistas y los traidores que venden a su país”.

Las elecciones debían tener lugar el próximo año, pero Ortega no dio detalles sobre si serían canceladas o si la oposición tendría prohibido participar, algo que ya ha sucedido en la práctica. Durante la campaña de 2021, su régimen prohibió a los partidos y encarceló a todos los aspirantes presidenciales de la oposición.

Breda dijo: “Ortega y Murillo evidentemente temen la idea de que la más mínima apertura política podría crear las condiciones para que la disidencia se manifieste y amenace su control sobre el poder, lo que posiblemente sugiere que su ya débil apoyo interno está cayendo aún más.

“Por lo tanto, en lugar de organizar una elección manipulada, han optado por eliminar la competencia electoral por completo”.

El año pasado, Ortega avanzó una serie de reformas constitucionales que incluyeron extender el mandato presidencial de cinco a seis años y promover a su esposa, entonces vicepresidenta, al cargo de “copresidente”. Estados Unidos se refiere a su administración como la “dictadura de Murillo-Ortega”.

Durante su discurso, el presidente nicaragüense criticó a Estados Unidos por la operación de enero que secuestró al dictador venezolano Nicolás Maduro: “Con todo su poder, irrumpieron en el palacio presidencial, donde estaban Nicolás y su esposa, Cilia (Flores). Mataron a todo el personal de seguridad allí, la mayoría de ellos eran cubanos, y se los llevaron para encarcelarlos en los Estados Unidos. Es monstruoso”.

El presidente dijo que evitar que la oposición regrese al poder era necesario para proteger al país de los “golpistas” que, según afirmó, habían estado detrás de las protestas a nivel nacional de 2018, cuando, según organizaciones como la ONU, su régimen llevó a cabo una violenta represión que mató a más de 350 personas, hirió a cientos, encarceló a miles y obligó a casi 1 millón de nicaragüenses al exilio.

Recientemente, la ONU, Estados Unidos, organizaciones de derechos humanos y 30 ex presidentes iberoamericanos han culpado directamente a Ortega y Murillo por la muerte del líder indígena y congresista de cuatro mandatos Brooklyn Rivera, de 73 años, quien pasó casi tres años “injustamente encarcelado” por el régimen, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Según organizaciones como Human Rights Watch, hay alrededor de 50 presos políticos en el país. El régimen ha despojado a 546 personas de su ciudadanía y ha cerrado