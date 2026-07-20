Penas de hasta 70 años en nueva Ley Contra Feminicidio

Iniciativa presidencial incorpora 19 agravantes que aumentarían las sanciones cuando las víctimas sean niñas, adolescentes o adultas mayores

Por. Staff

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsó una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, la cual propone homologar este delito en todo el país, establecer penas de entre 50 y 70 años de prisión y crear un Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, la propuesta busca eliminar la fragmentación jurídica entre las entidades federativas mediante la creación de un tipo penal único para el delito de feminicidio.

La iniciativa contempla 10 razones de género para investigar y sancionar este delito, entre ellas antecedentes de violencia contra la víctima, violencia sexual, estereotipos de género y relaciones de desigualdad o poder, con el objetivo de homologar los criterios de actuación en todo México.

Penas de hasta 70 años y agravantes

La propuesta establece penas de entre 50 y 70 años de prisión para quienes sean responsables del delito de feminicidio.

Incorpora 19 agravantes que incrementarían las sanciones cuando las víctimas sean niñas, adolescentes, mujeres adultas mayores, embarazadas, personas con discapacidad, periodistas, defensoras de derechos humanos o migrantes.

La subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, informó que la iniciativa coloca en el centro los derechos de las víctimas directas e indirectas.

Entre las medidas previstas se encuentra la obligación de que el Ministerio Público inicie de oficio e inmediatamente la investigación de toda muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio.

Además plantea que el delito, las sanciones y la reparación del daño sean imprescriptibles, además de prohibir la aplicación de amnistías, criterios de oportunidad, conmutación de penas o beneficios de libertad condicionada para las personas responsables.

Registro nacional para menores en orfandad

Como parte de las acciones de atención a víctimas indirectas, la iniciativa propone crear el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio, con el propósito de garantizar seguimiento institucional y acceso a programas de apoyo y bienestar.

También contempla la pérdida de derechos sucesorios, patria potestad, tutela o custodia de hijas e hijos, así como la inhabilitación para ocupar cargos públicos para quienes sean responsables del delito.

La Secretaría de las Mujeres informó que las acciones derivadas de esta ley serían coordinadas mediante el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, junto con la red de Centros LIBRE, Centros de Justicia para las Mujeres, refugios especializados, la Línea de las Mujeres 079 opción 1 y la Red de Abogadas de las Mujeres.