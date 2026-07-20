Renuncia Javier Córdoba a la Dirección de Tránsito de Victoria

El ahora ex funcionaria presentó su renuncia con carácter de irrevocable con efectos inmediatos.

Por. Staff

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Javier Córdoba González renunció formalmente a la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad del Municipio de Victoria.

El ahora ex funcionaria presentó su renuncia con carácter de irrevocable con efectos inmediatos.

En el documento entregado tanto al Ayuntamiento de Victoria como a la Secretaría General de Gobierno, Córdoba argumentó razones estrictamente personales, y no a factores profesionales o presiones de cualquier tipo.

“La presente determinación obedece a motivos de carácter personal, por lo que solicito se sirva tenerla por presentada para todos los efectos legales y administrativos conducentes”, expresó Córdoba González en el oficio.

Recientemente se registró la destitución del director operativo de Tránsito, José Luis Arroyo Negrete, por presuntas irregularidades en los operativos antialcohol.

Córdoba González había asumido la titularidad de la dirección el cinco de noviembre de 2024, luego de ser designado mediante acuerdo unánime del Cabildo de Victoria.

Al cierre de la edición, no se había informado de quién ocupará su lugar en la Dirección de Tránsito.