Revela homicidio el certificado de defunción de Dafne

El documento oficial clasifica la muerte de la adolescente como homicidio; su madre exige justicia y afirma que no hay detenidos

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Certificado Electrónico de Defunción de Dafne Zapata Quintos clasifica su fallecimiento como «homicidio», de acuerdo con el documento oficial difundido este sábado por su madre, quien exigió justicia y aseguró que hasta el momento no hay personas detenidas por el caso.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Alejandra Quintos compartió capturas del Certificado Electrónico de Defunción (CEDe), emitido por la Secretaría de Salud, en el que el apartado 25 establece como «Tipo de defunción: Homicidio».

El documento corresponde a la adolescente de 13 años que falleció tras participar en un campamento de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc antes denominada Doenitz. Además, señala que se trató de una muerte violenta y establece como causa directa «Asfixia por sumersión».

Al difundir el certificado, la madre escribió: «Aquí está el documento oficial fue. homicidio… Difundan no hay detenidos».

En el mismo mensaje, pidió respaldo para mantener vigente el caso y reiteró su exigencia de justicia.

«Mi hija Dafne merece justicia, ella es la voz de todas y todos, no permitamos más asesinatos», publicó.

La difusión del certificado ocurre un día después de que Alejandra Zapata Quintos solicitó públicamente que se dicte prisión preventiva contra los presuntos responsables mientras avanzan las investigaciones por la muerte de su hija.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas no ha informado sobre personas detenidas ni ha emitido un pronunciamiento respecto al contenido del certificado difundido por la familia.