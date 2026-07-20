Saldo blanco en operativo de seguridad hasta el momento

Romel Martínez Flores, director de Protección Civil, hizo un llamado a la ciudadanía y a los visitantes para que acaten las indicaciones de las autoridades para evitar accidentes.

Por. Benigno Solís/La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Hasta el nomento, se reporta saldo blanco en el operativo de seguridad que se implementa en Altamira, en la actual temporada vacacional de verano.

Romel Martínez Flores, director de Protección Civil, hizo un llamado a la ciudadanía y a los visitantes para que acaten las indicaciones de las autoridades para evitar accidentes.

Algunas de ellas son no manejar en estado de ebriedad, no ingresar al mar en un estado inconveniente, cuidar a sus hijos menores cuando estén en la playa, entre otros.

Dijo que la afluencia de paseantes ha sido mayor principalmente durante los fines de semana.

«De lunes a viernes la afluencia ha sido muy baja, sabemos que todavía hay personas, sobre todo los padres de familia que son los que llevan la batuta de estas vacaciones pues todavía se encuentran laborando de lunes a viernes pero los fines de semana ha habido un repunte importante, las condiciones climatológicas lo han permitido», mencionó.

Destacó el apoyo que están brindando dependencias como Marina, Guardia Estatal y otras, para que el operativo brinde buenos resultados.

«Estamos haciendo equipo con la Guardia Estatal, con turismo, con Marina que es muy importante hacer el reconocimiento que nos están apoyando con guardavidas en el recorrido y con personal», indicó.