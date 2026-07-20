Tamaulipas libre ciclosporiasis: SS

Luego que en la entidad, no se ha detectado ningún caso sospechoso de la enfermedad. Se montó un blindaje en la frontera para evitar contagios

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Aunque el brote de ciclosporiasis detectado en Estados Unidos mantiene bajo observación a las autoridades sanitarias mexicanas, en Tamaulipas no se ha registrado, hasta el momento, ningún caso sospechoso o confirmado de esta enfermedad intestinal.

No obstante, la Secretaría de Salud reforzó la vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas, principalmente en la zona fronteriza, debido al constante flujo de viajeros entre ambos países.

La directora de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Julita Portilla Sosa, explicó que el documento emitido por la Federación corresponde a un aviso preventivo para viajeros y no a una alerta sanitaria.

Su objetivo, precisó, es orientar a las personas que visiten las zonas donde existe transmisión del parásito para reducir el riesgo de contagio.

Como parte de estas acciones, el aviso fue distribuido a los distritos de salud, hospitales, unidades médicas y áreas de Sanidad Internacional de la COEPRIS. Además, se difundió en aeropuertos, centrales camioneras, carreteras y cruces fronterizos, con el propósito de exhortar a los viajeros a extremar precauciones al consumir alimentos y agua.

Portilla Sosa destacó que la vigilancia epidemiológica en el estado es permanente y que, en caso de detectarse una persona con síntomas compatibles con la enfermedad, se activa de inmediato el protocolo sanitario, el cual contempla atención médica, hidratación, toma de muestras e investigación epidemiológica para identificar la fuente de contagio y evitar su propagación.

La especialista recomendó consumir alimentos únicamente en establecimientos que garanticen condiciones adecuadas de higiene, beber agua potable o embotellada, lavarse las manos antes y después de comer, así como desinfectar frutas y verduras, ya que la ciclosporiasis se transmite principalmente por agua o alimentos contaminados.

Respecto al comportamiento de las enfermedades diarreicas durante la temporada de calor, informó que los casos registrados en Tamaulipas se mantienen dentro de los parámetros esperados. Si bien existe un incremento de entre 2 y 3 por ciento en comparación con el año anterior, aclaró que no se han detectado brotes importantes ni municipios con una situación epidemiológica preocupante.

Añadió que semanalmente la Secretaría de Salud realiza mesas de coordinación con la COEPRIS, la Comisión Nacional del Agua y los organismos operadores de agua potable para intercambiar información sobre enfermedades diarreicas, monitorear la calidad del agua y fortalecer las acciones preventivas.

Finalmente, exhortó a la población a no relajar las medidas de higiene durante el periodo vacacional, ya que las altas temperaturas favorecen la descomposición de los alimentos y aumentan el riesgo de enfermedades gastrointestinales, especialmente cuando se consumen productos en establecimientos que no cumplen con las condiciones sanitarias.