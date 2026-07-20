Tamaulipas mantendrá calor de hasta 45°C con lluvias aisladas este lunes

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones ante las altas temperaturas, mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol.

Por Staff

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas continuará este lunes bajo los efectos de un ambiente extremadamente caluroso, con temperaturas máximas de entre 40 y 45 grados Celsius en zonas del noroeste y centro del estado, además de la posibilidad de lluvias aisladas y rachas de viento del sur, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo prevé precipitaciones de 0.1 a 5 milímetros en territorio tamaulipeco, acumulados que, aunque de baja intensidad, podrían presentarse de forma puntual durante la jornada.

En cuanto al viento, se esperan corrientes de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 km/h de componente sur, principalmente en distintas regiones del estado.

Las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones ante las altas temperaturas, mantenerse hidratada, y entre las horas de mayor radiación, utilizar ropa de colores claros y brindar especial atención a niñas, niños y personas adultas mayores.

A nivel nacional, el SMN pronosticó lluvias intensas en Sonora y Chihuahua, así como precipitaciones muy fuertes en Sinaloa y Durango, condiciones asociadas al monzón mexicano, canales de baja presión y sistemas atmosféricos que continúan favoreciendo el desarrollo de tormentas en distintas regiones del país.