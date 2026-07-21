«Amor con amor se paga»: Úrsula Salazar consolida su labor de gestión en favor de las familias de Tampico.

La diputada local Úrsula Salazar Mojica se ha consolidado como una de las principales gestoras de apoyos sociales en beneficio de las familias de Tampico, manteniendo una política de trabajo cercana a la ciudadanía que le ha permitido atender de manera directa las necesidades de los sectores más vulnerables

POR STAFF

A través de recorridos permanentes por colonias y sectores del municipio, Úrsula Salazar ha privilegiado el contacto directo con la población, convencida de que escuchar a la gente es fundamental para conocer sus necesidades y, al mismo tiempo, impulsar desde el Congreso de Tamaulipas iniciativas y acciones que respondan a la realidad que viven las familias tampiqueñas.

Como parte de esta labor de gestión, la legisladora ha entregado sillas de ruedas, bastones, andadores, medicamentos y ha brindado acompañamiento para realizar trámites ante diversas dependencias, entre ellas la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa). Asimismo, mantiene una estrecha coordinación con hospitales públicos de la zona para gestionar atención médica oportuna, consultas, estudios, canalizaciones y seguimiento a pacientes que requieren el respaldo institucional para acceder a los servicios de salud.

«Los compromisos se cumplen y la ayuda llega donde más se necesita. Seguiremos trabajando con cercanía, con cariño y con resultados, porque al final, amor con amor se paga», ha expresado la diputada, frase que se ha convertido en una de las premisas de su trabajo legislativo y de gestión, al considerar que la confianza que las familias depositan en ella debe corresponderse con resultados y atención permanente.

Para Úrsula Salazar, recorrer las colonias no solo representa una oportunidad para entregar apoyos, sino también para escuchar de primera mano las inquietudes de las y los ciudadanos. «Porque escuchar, acompañar y cumplir también es una forma de agradecer la confianza que depositan en mí día con día», ha señalado, reiterando que el trabajo en territorio le permite legislar con mayor sensibilidad y cercanía hacia las necesidades reales de la población.

La diputada tampiqueña ha destacado que cada gestión realizada representa un compromiso cumplido con quienes confían en ella. «Cada gestión cumplida lleva el cariño y el compromiso que le tengo a mi gente de Tampico. Ver su alegría y sentir su confianza le da sentido a todo este trabajo. ¡Seguimos cerca de ustedes, trabajando con mucho corazón!», afirmó.

Con una presencia permanente, la diputada Úrsula Patricia Salazar Mojica mantiene una agenda de trabajo enfocada en el territorio, convencida de que la labor de un representante popular debe construirse al lado de la gente. Bajo la convicción de que «amor con amor se paga», continúa fortaleciendo la gestión social como una herramienta para mejorar la calidad de vida de las familias tampiqueñas, respondiendo con hechos a la confianza que la ciudadanía ha depositado en ella.