Asegura FGR tiendas por vender piratería en Victoria

Esta mañana elementos de la Fiscalía General de la República acudieron a tiendas y locales ubicados en tiendas de auto servicio de la capital tamaulipeca, para poner sellos con la leyenda de "ASEGURADO".

Por. Jesús Berlanga

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- En un operativo simultáneo realizado la mañana de este martes, personal de la Fiscalía General de la República aseguró diversos locales comerciales en la capital del estado por la presunta venta de productos apócrifos.

Los establecimientos fueron marcados con sellos oficiales con la leyenda «ASEGURADO», tras una serie de denuncias que alertaron sobre la comercialización de mercancía clon, conducta que atenta contra la Ley de Propiedad Industrial y de Marcas Registradas.

El operativo federal inició desde las primeras horas del día y se extendió a diferentes sectores de la ciudad, lo que generó expectación entre locatarios y consumidores. Agentes federales ingresaron a los negocios para ejecutar las diligencias y proceder al aseguramiento de los inmuebles.

De forma preliminar, se informó que entre los comercios asegurados figuran tiendas de origen chino y los denominados «negocios de cubos». Aunque estos contaban con permisos de funcionamiento, ahora son objeto de una investigación federal.

La FGR no ha dado a conocer hasta el momento el número exacto de locales intervenidos ni el valor de la mercancía asegurada. Las indagatorias continúan para deslindar responsabilidades.