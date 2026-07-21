Bebé recibe premio de $25 mil pesos al nacer

Por Raúl López García
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La entrega del cheque se realizó poco después del alumbramiento, cuando directivos del hospital hicieron la entrega formal del apoyo a los padres del recién nacido, quienes recibieron el beneficio en medio de la emoción que representó la llegada de su hijo.
De acuerdo con la institución médica, la promoción fue diseñada para conmemorar el inicio de operaciones del área de Ginecología y Obstetricia, estableciendo que la familia del nacimiento número 25 sería acreedora al estímulo económico.
El apoyo busca contribuir a los gastos que representa la llegada de un nuevo integrante a la familia, entre ellos la adquisición de pañales, ropa, medicamentos y otros artículos indispensables durante los primeros meses de vida del menor.
La iniciativa fue bien recibida por familiares y usuarios de redes sociales, quienes destacaron el respaldo brindado por el hospital a los nuevos padres, en una etapa que implica importantes responsabilidades y gastos para las familias.