Cumpleaños y pasarela

FLECHA JANAMBRE/ COLUMNA

La celebración de MANUEL MUÑOZ CANO estuvo lejos de ser una simple fiesta de cumpleaños, y tuvo más bien, aires de cónclave político.

El dirigente del Partido Verde en Tamaulipas congregó en su festejo a las figuras de ese partido, y a otras que, a falta de espacio en Morena u otras siglas, aspiran a colarse en sus listas de candidatos.

La protagonista fue MAKI ORTIZ; la más aventajada aspirante a la candidatura verde para la gubernatura en el 2028 salió en todas las fotos, incluso repartiendo el pastel, literalmente.

Era obvio: desde hace muchos años, incluso antes de que la coyuntura actual derivara en una aparente candidatura verde para la sucesión, MUÑOZ CANO apostó sus fichas a consolidar una relación con la ex alcaldesa de Reynosa, hoy senadora.

El gran ausente fue Eugenio Hernández, el compañero de fórmula de MAKI en la elección por el Senado, y jefe político del grupo que alguna vez integró el cumpleañero.

Pero en las meses hubo suficientes personajes para tejer mil pronósticos de cara al proceso electoral del 2027.

Entre los victorenses, por ejemplo, estuvieron el alcalde EDUARDO GATTÁS y su Secretario del Ayuntamiento, HUGO RESÉNDEZ. El primero, con la aparente ventaja para ser el candidato de la 4T a la diputación federal por el V Distrito, y el segundo, aspirante a la candidatura por la alcaldía.

Como esa posición tiene todavía un futuro incierto debido al exceso de pretendientes, el Verde empieza a perfilarse como una alternativa para aparecer en la boleta. Acaso por esa razón también estuvo presente en la pachanga el actual diputado federal, PEPE BRAÑA.

De la zona sur no podía faltar el ex alcalde de Madero, ANDRÉS ZORRILLA, quien se esforzó para colarse en todas las fotografías que pudo, como si ello le ayudara a hacer realidad su sueño -todavía guajiro- de volver a la presidencia municipal.

En fin, como era de esperarse, en la fiesta además de música, pastel y hasta pantallas para ver la final del mundial, hubo pasarela política protagonizada por aquellos que suspiran por una candidatura.