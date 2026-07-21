Detectan 200 km de drenaje obsoletas

La sustitución de esa red sanitaria caduca requiere una inversión superior a mil millones de pesos; actualmente la COMAPA sólo atienden los tramos más deteriorados con recursos propios

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Alrededor de 200 kilómetros de la red de drenaje sanitario de Ciudad Victoria se encuentran obsoletos y en riesgo de colapsar, por lo que su sustitución requerirá una inversión superior a los mil millones de pesos, informó el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA), Fernando García Fuentes.

Explicó que la ciudad cuenta con aproximadamente mil kilómetros de tuberías de drenaje, de los cuales el 20 por ciento ya cumplió su vida útil y requiere ser reemplazado.

Indicó que, en promedio, cada semana se registra al menos una fuga importante en la red sanitaria, aunque mediante mantenimiento preventivo se busca evitar afectaciones mayores.

En los últimos dos años, COMAPA ha sustituido alrededor de ocho kilómetros de tubería y durante 2026 se ha renovado un kilómetro más con recursos propios.

El funcionario señaló que la renovación gradual permitirá extender la vida útil del sistema entre 30 y 40 años, evitando colapsos y reparaciones de emergencia.

Asimismo, informó que, tras el incidente registrado en la línea uno del acueducto Guadalupe Victoria durante la construcción de la segunda línea, se reforzó la coordinación con el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua para supervisar los trabajos de mayor riesgo y prevenir interrupciones en el suministro.