Día Mundial del Perro: Origen, Domesticación, Razas y Cuidado Canino

Los perros están domesticados desde hace aproximadamente 20 mil y 40 mil años.

Los animales domésticos son una buena compañía cuando se cuidan adecuadamente. El perro es uno de los animales más comunes como mascota. Por esa razón, cada 21 de juliose celebra el Día del Perro. La fecha se instituyó en 2004 para honrar a los canes y concientizar sobre problemáticas como el abandono y el maltrato animal.

La conmemoración está dedicada a reconocer la importancia de estos animales en la vida cotidiana. Los perros han acompañado al ser humano durante miles de años. La domesticación se calcula entre 20 mil y 40 mil años atrás. Se han encontrado registros en cuevas de hace 32 mil años que muestran evidencia de esa relación temprana.

Al parecer, todo comenzó cuando los lobos menos feroces empezaron a acercarse a los grupos humanos. Esta interacción gradual llevó a la domesticación progresiva de estos animales. La transformación evolutiva concluyó en los perros modernos que hoy conocemos como mascotas dentro del núcleo familiar.

Existen alrededor de 300 razas de perros reconocidas mundialmente

En la actualidad existen alrededor de 300 razas de perros reconocidas mundialmente. Algunas de las más conocidas incluyen French Poodle, Pitbull, Rottweiler, Pug, Border Collie y Chihuahua. Cada raza cuenta con características específicas que responden a diferentes necesidades familiares.

También existen perros sin raza definida, conocidos como mestizos o criollos. Estos ejemplares son igualmente valiosos como mascotas y a menudo se encuentran disponibles para adopción. La diversidad canina permite que las familias encuentren el compañero adecuado a sus condiciones de vida cotidiana.

Cuando se tiene un perro, es importante asegurar que cuenta con alimento adecuado, paseos regulares y un lugar seguro para dormir. Estas necesidades básicas son fundamentales para la salud y el bienestar del animal. Antes de adoptar, es crucial evaluar si se puede cumplir con estas responsabilidades de manera consistente durante toda la vida del perro.

Uvas, xilitol y chocolate figuran entre los alimentos prohibidos para los perros

Existen alimentos que nunca deben darse a los perros por sus efectos perjudiciales. Las uvas pueden provocar vómitos, diarrea, insuficiencia renal y dolor abdominal.

El xilitol, un edulcorante natural presente en chicles sin azúcar y alimentos procesados, causa hipoglucemia dentro del organismo canino.

Otros alimentos prohibidos incluyen nueces de macadamia, chocolate, cafeína, aguacate, alcohol y masa con levadura. La lista abarca productos comunes dentro del refrigerador familiar, por lo que resulta clave mantener estos elementos fuera del alcance de las mascotas.

La vacunación también forma parte del cuidado responsable, particularmente en los cachorros menores de un año que requieren varias vacunas importantes para prevenir enfermedades graves.

Existen perros rescatistas que han ayudado a personas atrapadas después de desastres naturales como terremotos y huracanes. Muchos de estos perros forman parte de asociaciones especializadas en búsqueda y rescate. La adopción responsable también es fundamental para reducir el abandono animal.

Organizaciones dedicadas a este fin trabajan para conectar perros rescatados con familias comprometidas a brindarles un hogar seguro y amoroso. La combinación entre celebración, responsabilidad y adopción coloca al 21 de julio como una fecha central del calendario familiar para reflexionar sobre el vínculo entre las personas y sus mascotas caninas.

CON INFORMACION DE EL HERALDO DE MEXICO