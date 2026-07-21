Diálogo Intercultural promueve la construcción de comunidad

El encuentro reúne distintas cosmovisiones con el propósito de impulsar la paz y la salud mental en la sociedad

Por Staff

Ciudad Victoria, Tamaulipas.-Frente a la polarización en la vida pública surge una propuesta: la construcción de puentes a través de la escucha.

Ese fue el propósito principal del encuentro Diálogo Intercultural: Un Encuentro de Cosmovisiones para la Paz, organizado por Vibra/TAM A.C. y que se llevó a cabo en el Jardín Central de la Casa del Arte Victoria.

La Casa del Arte, un emblemático recinto cultural perteneciente a la Secretaría de Bienestar Social del Estado de Tamaulipas, con más de un siglo de historia como patrimonio cultural de los tamaulipecos y más de 5 décadas de tradición en la enseñanza artística, tiene como misión contribuir al desarrollo artístico, preservar la identidad cultural y fortalecer el tejido social mediante la educación y la cultura.

Se eligió como sede del Diálogo Intercultural por su vocación de promover el encuentro comunitario, el respeto por la diversidad y la reconstrucción del tejido social.

Y por su congruencia con el principio de interculturalidad incorporado en la recientemente publicada Ley para la Atención Integral de la Salud Mental y el Bienestar Psicosocial del Estado de Tamaulipas.

Al encuentro asistieron representantes del Hinduismo, Cristianismo protestante, Islam, Taoísmo, Falun Dafa, Fraternidad Universal, espiritualidad contemporánea (El Despertar Global del Corazón Iluminado) y la perspectiva académica sobre religiones y sociedad, quienes compartieron sus proyecciones sobre la paz, el bienestar, la compasión y la construcción de una sociedad más humana.

Bhaktivedanta Sadhu Maharaj lo hizo por el Hinduismo (Tradición Vaishnava / Bhakti Yoga); Josué Candelaria en representación del Cristianismo Protestante; Laura González por El Despertar Global del Corazón Iluminado; Griselda Hernández, de Falun Dafa; Alexis Huerta García, del Taoísmo; Nacori López, de Perspectiva Académica; Maher Ramadán, del Islam; y Álvaro Pedraza Moreno de la Fraternidad Universal.

Además asistió Arlet Fuentes Gallegos, directora General de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática, en representación del Secretario General de Gobierno del Estado de Tamaulipas. Su presencia refleja el interés institucional por impulsar iniciativas que fortalezcan el diálogo, la convivencia y la cultura de paz.

La iniciativa fue convocada por Jorge Alejandro Torres Garza, presidente de Vibra/TAM A.C., internacionalista y politólogo, quien desde hace varios años impulsa proyectos orientados a la prevención, la salud mental, la colaboración entre instituciones y el fortalecimiento del tejido social en Tamaulipas.