Exalumnos confirman castigos en la academia

"Estuve una noche sin poder dormir haciendo ejercicio sin parar, sin tomar agua, muchas veces me pateaban, me obligaban a arrastrarme en el piso y llegaba con moretones, raspones", Emanuel Pérez, Exalumno Academia Doenitz

Por. Óscar Figueroa

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Emanuel Pérez, exalumno de la Academia Militarizada Doenitz, rompió el silencio sobre lo que vivió en la institución donde falleció la menor Dafne.

Con 18 años de edad en la actualidad, exigió el cierre del plantel y relató los severos maltratos físicos a los que fue sometido.

El calvario del joven comenzó a los 12 años, cuando ingresó por gusto propio al campamento de verano del año 2020.

Su estancia se prolongó por cinco años, desde la secundaria hasta el cuarto semestre de preparatoria.

Durante ese tiempo, la disciplina prometida se convirtió en abusos constantes por parte de los oficiales a cargo.

«Estuve una noche sin poder dormir haciendo ejercicio sin parar, sin tomar agua, muchas veces me pateaban, me obligaban a arrastrarme en el piso y llegaba con moretones, raspones».

Además de los golpes directos, el exalumno confirmó que los castigos corporales severos eran una práctica común y normalizada dentro de las instalaciones.

«Aquí me acostumbré a no dormir, los famosos tablazos y son cosas que no quiero que pasen los demás».

El testigo señaló que presenció el uso de sustancias y humillaciones constantes hacia sus compañeros. Lejos de corregir conductas, el ambiente hostil afectó su salud mental y emocional, además que el estrés extremo lo volvió una persona más agresiva.

El joven decidió unirse a las protestas para evitar más tragedias y recomendó a los padres de familia que abran los ojos y le crean a sus hijos.