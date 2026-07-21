Familia pide a Fiscalía acelerar investigaciones

La tía de Dafne Zapata, hizo un llamado a las autoridades para que las indagatorias avancen con prontitud, se esclarezcan los hechos y se proceda conforme a la ley contra los responsables del deceso

Por. Óscar Figueroa

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Entre el dolor y la indignación, Yurai Quintos Gutiérrez, tía de Dafne, pidió a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acelerar las investigaciones por la muerte de su sobrina en la Academia Militarizada Doenitz.

Señaló que la familia no comprende la falta de personas detenidas o imputadas por el caso.

Esta inconformidad surge debido a que el certificado de defunción clasifica de forma oficial la muerte como un homicidio.

Recordó a Dafne como una menor alegre, cariñosa y muy querida por su familia y amistades, quienes continúan consternados por su fallecimiento.

Expresó el profundo dolor que enfrenta la familia y aseguró que la menor no merecía este destino.

“Muy triste lo que le pasó a la niña. La amo, no es justo lo que le hicieron, justicia es lo que queremos”, manifestó.

Hizo un llamado a las autoridades para que las indagatorias avancen con prontitud, se esclarezcan los hechos y se proceda conforme a la ley contra los responsables del deceso.