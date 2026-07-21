Fuego en relleno sanitario habría sido intencional; Ayuntamiento va contra responsables

La rápida respuesta de Bomberos y de las distintas dependencias evitó que el siniestro se propagara y ocasionara daños de mayor magnitud.

Por Raúl López García

Expreso

El incendio que movilizó la tarde de este martes a corporaciones de los tres órdenes de gobierno en el relleno sanitario de Ciudad Victoria habría sido provocado de manera intencional, reveló la Dirección Municipal de Protección Civil, por lo que el Ayuntamiento presentará una denuncia penal para dar con los responsables.

Los primeros indicios obtenidos durante la inspección del área apuntan a que el fuego no fue accidental. El director de Protección Civil, Juan José Perales Jaramillo, afirmó que existen evidencias preliminares que sostienen esa línea de investigación.

«Tenemos evidencia de que el fuego fue provocado. Es un hecho que pone en riesgo la vida y el patrimonio de los habitantes del sector, además de atentar contra el medio ambiente», declaró el funcionario.

De acuerdo con el reporte oficial, el incendio inició en la zona de confinamiento de neumáticos, desde donde las llamas se extendieron hacia una parte del relleno sanitario.

La rápida respuesta de Bomberos y de las distintas dependencias evitó que el siniestro se propagara y ocasionara daños de mayor magnitud.

Durante las labores de combate al fuego acudió el alcalde Eduardo Gattás Báez, quien supervisó personalmente el operativo encabezado por Protección Civil Estatal y Municipal, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Servicios Públicos, la Secretaría de Recursos Hidráulicos y COMAPA Victoria.

Tras conocer el informe preliminar, el presidente municipal instruyó a la Consejería Jurídica del Ayuntamiento a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para que se investigue el origen del incendio, se identifique a los responsables y se ejerzan las acciones legales correspondientes.

El Gobierno de Victoria advirtió que no habrá tolerancia contra quienes, de manera dolosa, provoquen este tipo de hechos que ponen en riesgo a la población y generan daños al medio ambiente, al reiterar que dará seguimiento a la investigación hasta el esclarecimiento del caso.