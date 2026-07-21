Hace historia Armando Martínez al llegar a 250 conferencias «Mañaneras»

El alcalde consolidó un ejercicio de transparencia, rendición de cuentas y comunicación directa con las y los altamirenses

Por. Benigno Solís

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, marcó un hecho histórico al encabezar la conferencia «Mañanera» número 250, consolidando este ejercicio como un espacio permanente de transparencia, rendición de cuentas y diálogo directo con la ciudadanía.

Desde la primera edición, realizada el 4 de octubre de 2021, el presidente municipal ha mantenido este encuentro semanal con la población, privilegiando la cercanía con las y los altamirenses y reafirmando que la voz del pueblo es el eje central de su administración.

La conferencia conmemorativa se llevó a cabo este martes en la Plaza Constitución, donde el edil destacó que este modelo de comunicación ha permitido informar de manera puntual sobre las acciones de gobierno, atender inquietudes ciudadanas y fortalecer la participación social, posicionando a la actual administración como una de las más cercanas a la comunidad.

En el marco de este encuentro, Armando Martínez reconoció el compromiso y la vocación de servicio del equipo del Sistema DIF Altamira, encabezado por la C.P. Rossy Luque de Martínez, por su labor permanente en favor de las familias del municipio.

Al hacer un balance de estas 250 semanas de trabajo, el presidente municipal señaló, «tenemos muy buenas noticias. Acompañamos al señor gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, al nuevo Hospital General de Ciudad Madero, que muy pronto será inaugurado por nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y será un gran detonante para la salud de toda la región. Asimismo, seguimos fortaleciendo la atención en la Clínica DIF, el CRI, el CRUM, el CRIT y las Casas de Salud de las zonas ejidales, que contarán con un nuevo turno de atención”.

“También continuamos impulsando el proyecto del Hospital General de Especialidades del IMSS, con atención abierta para toda la población», expresó.

Finalmente, el alcalde reiteró su compromiso de mantener este ejercicio de comunicación con la ciudadanía, al asegurar que su gobierno continuará trabajando con cercanía, transparencia y resultados.

«Seguiremos informando y transformando», concluyó.