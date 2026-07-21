Iba en contra a toda velocidad y con 3 toneladas de metanfetamina

La droga sintética colocada en recipientes de plástico estaba oculta en 60 costales de alimento para ganado

Por Staff

Ciudad de México.-El Gabinete de Seguridad incautó alrededor de 3 toneladas de metanfetamina tras un operativo en Sonora, informó Omar García Harfuch este martes 21 de julio.

El secretario de Seguridad destacó que el aseguramiento se realizó gracias a labores de inteligencia e investigación en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

“Este aseguramiento representa millones de dosis que ya no llegarán a las calles y se impide un ingreso económico a las organizaciones criminales”, dijo García Harfuch en una publicación a través de sus redes sociales.

Un boletín de la Secretaría de Seguridad informó que el operativo se realizó como parte del reforzamiento de seguridad en carreteras del país.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y la FGR detuvieron a un hombre que era quien transportaba más de tres toneladas de metanfetamina ocultas en costales de alimento para ganado.

“Derivado de labores de vigilancia, seguridad e inteligencia, en la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, a la altura del kilómetro 91+000, los agentes de seguridad marcaron el alto al conductor de un tractocamión acoplado a una caja seca, quien circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario”, dice el comunicado

Según los documentos de traslado, el camión llegaría a Tijuana, Baja California, junto con el cargamento que llevaba.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes encontraron 60 costales con recipientes de plástico donde iba la metanfetamina, ocultos entre bultos de alimento para ganado, con un peso aproximado de 3 mil 205 kilos de la droga.

“Por estos hechos, al hombre, de 49 años, le fueron leídos sus derechos constitucionales y, junto con la droga asegurada, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación del caso”, agrega el comunicado.