Llega a Cuba lancha del EZLN con ayuda humanitaria

Llevan equipo de energía solar y medicinas para un hospital, informa el capitán Marcos

Por. Staff

La Habana.- La lancha Lacandona llegó a Cuba como parte de la tripulación del velero Astral, que el domingo llegó a la isla con ayuda humanitaria de grupos de solidaridad europeos, informó el capitán Marcos, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“En estos días, una organización hermana en la lucha por la vida, la española Open Arms desembarca en las costas de Cuba para entregar apoyos necesarios para el pueblo cubano. No llevan demandas, exigencias, condicionamientos ni posiciones, llevan equipo de energía solar y medicinas para un hospital”, agregó.

Dijo que en el velero Astral viajó también, “como un elemento más de su embarcación y tripulación, una pequeña lancha llamada Lacandona, familiar de los cayucos que a bordo de la montaña cruzaron hace cinco años el Atlántico a contrapelo de la historia para hermanar la rebeldía que no conoce fronteras”.

Señaló que “así como la pequeña Lacandona es hermana menor del Astral y es el más pequeño navío que rescata a náufragos de las guerras militares, económicas y raciales, nuestra palabra y práctica es una más de la gran familia de quienes reconocen como necesaria, urgente e impostergable la lucha por la vida. La más pequeña, cierto, pero parte también del todo”.

Marcos explicó lo anterior al inicio de las actividades del semillero Guerra contra la humanidad. Las poblaciones y la naturaleza bajo asedio, que se realizará en San Cristóbal de las Casas, del 20 al 25 de julio.

“Nos convoca el crimen por excelencia, el crimen hecho sistema, un crimen tan transparente que la luz no lo atraviesa, sino que lo trastoca en espejo, en un prisma que se desgaja en colores amables, queribles, deseables, de moda, pues. Acumula trillones de likes de sus víctimas propiciatorias y aun así está insatisfecho. Así que nos convoca un crimen”, expuso el capitán al iniciar los trabajos.

“Tenemos un criminal único, están las pruebas, está el juicio cotidiano de la realidad, está una sentencia siempre pendiente. El criminal en cuestión cuenta con abogados de oficio, jueces, policías, ejércitos, bancos, industrias, comercios, redes sociales, medios de comunicación, mundiales de futbol, FIFAs, barras o porras virtuales, tratados comerciales, reuniones clandestinas y abiertas, y la actitud resignada de millones de víctimas. No se entregará fácilmente y no se detendrá en su afán de conquista y sometimiento”, manifestó.