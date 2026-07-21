Marchan para exigir justicia para Dafne

EDx alumnos y padres de familia se manifestaron en Ciudad Madero para exigir el esclarecimiento de la muerte de la adolescente y castigo a los responsables

Por. Óscar Figueroa

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Exalumnos de la academia militarizada Doenitz y padres de familia marcharon este lunes para exigir justicia por el fallecimiento de Dafne.

El contingente partió desde las instalaciones de la escuela en la colonia Primero de Mayo y avanzó por la calle Francisco Sarabia hasta llegar a la Presidencia Municipal de Ciudad Madero.

Durante el trayecto, los manifestantes gritaron consignas dirigidas a los encargados del plantel.

Posteriormente, bloquearon la avenida Álvaro Obregón por un lapso de una hora y pegaron cartulinas en el palacio municipal con demandas de justicia para la adolescente de 13 años de edad.

La exalumna Esperanza Bedolla Guerrero, fue una de las que encabezó la manifestación y denunció las presuntas anomalías y abusos al interior de la institución.

La joven exigió que las autoridades investiguen los hechos a fondo y castiguen a los responsables del entorno violento.

Relató que cursó la preparatoria en dicho plantel durante dos años y medio, pero decidió abandonar sus estudios debido a los escenarios que observó dentro de las instalaciones.

“Yo no soporté la corrupción y los abusos que se estaban cometiendo. Mi mamá decidió sacarme de la escuela”.

La afectada explicó que estuvo inscrita en la sede de la Unidad Nacional, un espacio rentado que pertenecía a terrenos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Mencionó que con el paso del tiempo el plantel presentó diversas áreas clausuradas y una notable baja en la matrícula de alumnos.

Entre las anomalías que presenció durante su estancia, destacó presuntos actos de nepotismo, cobros excesivos y un constante abuso de autoridad por parte de los encargados.

Respecto a los recientes testimonios difundidos en redes sociales sobre presuntos maltratos a menores —como videos donde se observa a estudiantes bajo chorros de agua sucia—, aseguró que recibió la confirmación de estos hechos por parte de una persona que aún se encuentra al interior de Doenitz.

Debido a esta situación, la ex estudiante confirmó su asistencia a la Fiscalía Especializada en la Atención a Niñas, Niños y Adolescentes (FENNAM) como parte de las indagatorias actuales contra la escuela, y adelantó que presentará una denuncia formal, además pidió la clausura definitiva del colegio militarizado.