Padres y vecinos, clave para blindar escuelas en vacaciones

La vigilancia ciudadana fortalece las medidas de seguridad implementadas por las autoridades educativas y ayuda a prevenir robos.

Por Raúl López García

Expreso

Ante el riesgo de robos y actos vandálicos durante el periodo vacacional de verano, la diputada local de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez, convocó a madres y padres de familia, vecinos, directivos y autoridades educativas a trabajar de manera coordinada para proteger los planteles escolares de Tamaulipas.

La legisladora subrayó que la participación de la comunidad representa el principal respaldo para mantener seguras las escuelas mientras permanecen cerradas por el receso escolar, por lo que exhortó a reportar cualquier actividad sospechosa en las inmediaciones de los centros educativos.

“En este periodo vacacional, los padres de familia son los mejores aliados de las escuelas y, haciendo equipo directivos, padres de familia y vecinos, hacemos un frente común contra los posibles atracos que pudieran ocurrir”, expresó.

Iturbe Vázquez destacó que la vigilancia ciudadana fortalece las medidas de seguridad implementadas por las autoridades educativas y ayuda a prevenir robos, daños al mobiliario y actos de vandalismo que suelen registrarse cuando las escuelas permanecen sin actividad.

Asimismo, informó que previamente sostuvo un encuentro con el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, con quien revisó las estrategias que la dependencia estatal aplica para resguardar los planteles durante los periodos de receso.

La diputada aclaró que las labores de vigilancia no contemplan incentivos económicos para quienes participen, al tratarse de una acción sustentada en la solidaridad y el compromiso social. “No hay un pago. Es una acción voluntaria de concientización y de colaboración para la vigilancia”, puntualizó.