Presentarían hoy al relevo en Tránsito Victoria

La salida de Javier Córdoba de Transito #CdVictoria, abre paso al posible nombramiento como titular de Livio Flores, el cual sería sometido a votación del Cabildo este martes

Por Staff

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Ayuntamiento de Ciudad Victoria perfila un relevo en la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad luego de que Javier Córdoba presentará este lunes su renuncia al cargo, decisión que fue entregada a la administración municipal y que abre la puerta a una nueva etapa al frente de la corporación.

De acuerdo con información confirmada por fuentes del gobierno municipal, la salida del funcionario será formalizada con la propuesta de un nuevo titular durante la sesión ordinaria de Cabildo programada para este martes a las 16:30 horas.

El nombre que será puesto a consideración de los integrantes del Cabildo es el de Livio Flores, quien se perfila para asumir la responsabilidad de la corporación encargada de la seguridad vial, la movilidad y la aplicación del reglamento de tránsito en la capital tamaulipeca.

De concretarse la designación, el cambio ocurrirá prácticamente de manera inmediata, con el propósito de garantizar la continuidad de las operaciones y de los programas que actualmente desarrolla la dependencia municipal.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha dado a conocer las causas oficiales que motivaron la renuncia de Javier Córdoba, aunque el relevo se produce en un momento en el que la Dirección de Tránsito mantiene diversos operativos enfocados en el ordenamiento vial, la prevención de accidentes y la atención de la movilidad urbana.

Se espera que durante la sesión de Cabildo convocada para las 16:30 horas, los regidores analicen y voten la propuesta del alcalde para el nombramiento del nuevo director, procedimiento establecido para la designación de los titulares de diversas áreas de la administración municipal.

En caso de recibir el respaldo de la mayoría de los integrantes del cuerpo edilicio, Livio Flores asumiría el cargo este mismo martes, iniciando de inmediato el proceso de entrega-recepción de la dependencia.

Con este movimiento, la administración municipal realizaría uno de los cambios más relevantes dentro de su estructura operativa, al tratarse de una de las áreas con mayor contacto con la ciudadanía y responsable de la regulación del tránsito vehicular en la capital del estado.