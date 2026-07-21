Quiere la FGR hasta 40 años de cárcel para Ruffo

Hoy continuará la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, la jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinará si lo vincula a proceso

Por. Staff

Ciudad de México.-La Fiscalía General de la República (FGR) busca para el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y sus cómplices una sentencia que va de 20 a 40 años de prisión, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, y contrabando de hidrocarburos, debido a que las autoridades los acusan de formar parte de una red de tráfico ilegal de combustible de Estados Unidos a territorio nacional, utilizando transporte ferroviario y evadiendo el pago de impuestos.

Hoy continuará la audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya, a las 17 horas, donde la jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinará si los vincula a proceso.

De acuerdo con la orden de aprehensión esta banda realizó al menos nueve embarques desde Deer Park, la refinería filial de Pemex que se localiza en Texas, y desde ahí trasladó combustible para la empresa Ingemar, de Ernesto Ruffo como consignataria, y la compañía Internacional de Fundentes como el destinatario final en México.

Según las investigaciones, la empresa Internacional de Fundentes tiene una averiguación por haber falsificado documentos para ingresar al país más hidrocarburos de los que tenía autorizados, pues recibió cuatro permisos con vigencia de un año para importar 498 millones 520 mil litros de diésel, gasolina regular, premium y turbosina.

En las investigaciones se menciona que el agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta cuenta con dos órdenes de aprehensión, al igual que su colaborador Alexis Aarón Camacho Flores. Ambos figuran entre los imputados por las autoridades, ya que el 20 de octubre de 2023 en las instalaciones de la aduana de Matamoros declararon ingresar a territorio nacional dos cargamentos de 71 mil 923 litros de aceite lubricante básico cada uno, pero en realidad resultó ser gasolina, en un caso, y aceite diésel (gasóleo), en otro.

Como parte de esta indagatoria, las autoridades descubrieron 129 carrotanques, de ellos 33 en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo, Coahuila, que contenían más de 15 millones de litros de hidrocarburos sin la documentación legal.

Los datos de prueba del Ministerio Público Federal señalan que el 19 de septiembre de 2025, Alejandro Trejo Sepúlveda, apoderado legal de Pemex, interpuso una denuncia de hechos.

En ella, señaló que tras el aseguramiento de 33 carrotanques con 3 millones 960 mil litros de hidrocarburo, en un primer sitio, y de 96 que contenían 11 mil 520 litros de hidrocarburo en el segundo, resulta evidente que una sola persona no tiene capacidad para transportar a través de ferrotanques tales cantidades de producto.

Por el contrario, dijo, se trata de una multiplicidad, por la que se puede referir que son grupos de la delincuencia organizada los que operan este tipo de actividades ilícitas.

Para la FGR, Ruffo y sus cómplices diseñaron y ejecutaron un complejo esquema de simulaciones a través de 11 compañías, cuyo objetivo fue la introducción a territorio nacional de 18 millones 225 mil 657 litros de petrolíferos (diésel y gasolina) contenidos en 163 carrotanques, los cuales se advierten de importaciones en condiciones ilícitas, evadiendo contribuciones fiscales y regulaciones en materia aduanera para su posterior disposición en el mercado interno fuera de los canales autorizados.

Lo anterior, ocasionó un perjuicio al fisco federal por 166 millones 466 mil 735 pesos.

Protestan panistas

Alrededor de 100 personas, incluidos la mayoría de los representantes populares que todavía conserva Acción Nacional en Baja California, se reunieron ayer ante las oficinas de la FGR en Tijuana, para exigir la liberación de Ernesto Ruffo.

Acudieron figuras de la época en la que Ruffo destacó en el estado como Héctor Osuna, ex alcalde de Tijuana, y José Guadalupe Osuna, otro ex gobernador blanquiazul.

El diputado federal César Damián Retes, el senador José Máximo García y regidores acompañaron a los ciudadanos, quienes en su mayoría eran personas de la tercera edad.