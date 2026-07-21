Rescatan a conductor de DiDi víctima de secuestro virtual en Victoria

El operador, de 32 años de edad, conducía un automóvil Toyota Corolla blanco, modelo reciente, cuando comenzó a recibir llamadas intimidatorias.

Por Jesús Berlanga

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Un conductor de la plataforma digital DiDi fue rescatado por autoridades estatales luego de ser víctima de un presunto secuestro virtual, tras recibir una llamada telefónica en la que fue amenazado y obligado a seguir instrucciones mientras realizaba su jornada laboral.

El operador, de 32 años de edad, conducía un automóvil Toyota Corolla blanco, modelo reciente, cuando comenzó a recibir llamadas intimidatorias. De acuerdo con el reporte, los delincuentes le advirtieron que debía obedecer las indicaciones o sufriría consecuencias, por lo que fue guiado hacia una brecha cercana al ejido El Olivo, sobre la carretera Victoria–Matamoros.

A pesar de la situación de riesgo, el conductor nunca desactivó su ubicación en tiempo real y logró avisar discretamente a su esposa mientras mantenía la llamada activa con los extorsionadores. La mujer, al percatarse de lo ocurrido, llamó de inmediato al número de emergencias 911 para solicitar apoyo.

Tras el reporte, elementos de la Guardia Estatal y de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas implementaron un operativo de búsqueda. Con apoyo de la ubicación compartida por el conductor, lograron localizarlo en una brecha cercana al kilómetro 12 de la carretera Victoria–Matamoros.

El joven fue encontrado sano y salvo y posteriormente entregado a su esposa. Las autoridades destacaron que la rápida reacción de la familia permitió ubicarlo casi de inmediato y exhortaron a la ciudadanía a no seguir instrucciones de llamadas sospechosas, colgar y reportar cualquier intento de extorsión o secuestro virtual al 911.