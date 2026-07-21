Se arrepiente de inscribir a hija en campamento

Una madre de familia presentó denuncia ante la fiscalía por los castigos a los que son sometidos los alumnos de la academia donde murió Dafne

Por. Óscar Figueroa

Expreso – La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Betzaida Orta, madre de familia, dijo estar arrepentida por inscribir a su hija en la Academia Militarizada Doenitz.

Su declaración surge tras revelarse los presuntos abusos físicos y psicológicos dentro del plantel donde falleció la menor Dafne.

La afectada acudió el pasado viernes ante las autoridades para presentar la denuncia correspondiente y relató que pagó la cantidad de 10 mil pesos por el curso de verano.

Explicó que los encargados de la disciplina eran los sargentos Jesús Mora y América Mora, quienes inicialmente aseguraron que los castigos por indisciplina consistían únicamente en la realización de labores de limpieza. Sin embargo, la realidad dentro del centro militarizado resultó distinta.

De acuerdo con el testimonio, la sargento América Mora le indicó a la menor de 15 años de edad que posee el conocimiento necesario para golpear a los alumnos sin dejar rastros ni moretones en el cuerpo. Además, señaló la existencia de cantos de adoctrinamiento orientados a la violencia familiar.

“Una vecina nos comentó que cuando los ponían a marchar debían decir que a “mi papá le voy a dar un disparo en la cabeza, a mi mamá la voy arrancar por un barranco” y mi hija me confirmó que sí cantaban eso”, declaró la madre de familia.

La ciudadana detalló que acudía por su hija todos los días y al preguntar sobre las actividades diarias, la menor solo respondía que realizaba ejercicios físicos debido al temor que sentía.

El panorama cambió el pasado jueves, cuando la adolescente observó a Dafne con huellas de golpes por la mañana. Al intentar hablar con ella para saber qué le pasó, la víctima no logró responder.

El viernes, la familia se enteró del deceso de Dafne, situación que detonó la confesión de la menor de 15 años.

Actualmente, la joven presenta severas secuelas de miedo, hecho que genera una profunda culpa en su madre por haber depositado su confianza en dicha institución.