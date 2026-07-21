Se indaga feminicidio en el caso de Dafne

Con las entrevistas a testigos y personal de la academia militarizada, incluído su director, se ha avanzado, dice fiscal estatal, Jesús Govea

Perla Reséndez

Expreso

VICTORIA, Tam.-La muerte de la menor Dafne, ocurrido en una escuela militarizada en Ciudad Madero, se investiga bajo el protocolo de feminicidio, afirmó el Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco.

nformó que con base en las indagatorias que se han realizado hasta el momento y las entrevistas a testigos y demás personal relacionado con la academia, incluyendo a su director, se ha avanzado para determinar cómo ocurrió la muerte de la menor.

El abogado del Estado aclaró que la información que se ha dado a conocer en redes sociales sobre el caso, entre otros, datos técnicos, no han sido proporcionados por la Fiscalía.

“Estas investigaciones a la fecha, nos han permitido ya, pasar a otra etapa procesal, donde se continúe con la propia investigación y con la sustanciación del proceso ante las autoridades competentes”.

El Fiscal agregó que la indagatoria, no está centrada en los aspectos administrativos de operación de la institución educativa privada, en donde ocurrieron los hechos, “sino en el análisis profundo del contexto en que estos ocurrieron”.