Vacaciones darían respiro al comercio

El dirigente empresarial destacó que la ubicación geográfica de Victoria la convierte en un corredor obligado para quienes viajan hacia el norte del estado

Por Raúl López García

Expreso

El comercio organizado de Ciudad Victoria espera que las vacaciones de verano impulsen las ventas hasta en un 10 por ciento, confiando en que la capital aproveche su ubicación estratégica como punto de paso para miles de viajeros que se desplazan hacia los principales destinos turísticos de Tamaulipas y del noreste del país.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Victoria, Federico Arturo González Sánchez, señaló que, aunque miles de trabajadores de los gobiernos estatal y municipal comenzaron este viernes su periodo vacacional y muchos saldrán de la ciudad, también se espera la llegada de visitantes que generen movimiento económico.

«Esperamos que la proyección sea positiva. Sabemos que la gente del Gobierno Municipal y del Gobierno Estatal aprovecha para salir de la ciudad, pero esperamos una afluencia importante para que Ciudad Victoria se consolide como un punto de tránsito hacia diversos destinos turísticos», afirmó.

Indicó que desde la capital tamaulipeca los visitantes pueden desplazarse hacia sitios como la presa Vicente Guerrero, El Chorrito, la playa La Pesca, la Reserva de la Biosfera El Cielo y el Pueblo Mágico de Tula, entre otros atractivos que registran alta demanda durante esta temporada.

González Sánchez estimó que el comercio podría registrar un incremento cercano al 10 por ciento, aunque aún no existe una cuantificación de la derrama económica que dejará el periodo vacacional.

«Esperamos una derrama económica un poco mayor. Creemos que habrá un incremento cercano al 10 por ciento; todavía no hemos cuantificado cuánto representará en pesos, pero sí confiamos en un repunte para el comercio», sostuvo.

El dirigente empresarial destacó que la ubicación geográfica de Victoria la convierte en un corredor obligado para quienes viajan hacia el norte del estado, el centro del país, Nuevo León, San Luis Potosí y las playas del Golfo de México, una condición que, dijo, representa una oportunidad para hoteles, restaurantes, gasolineras y comercios locales.