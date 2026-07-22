Al bote, por intentar robar en supertienda

Una pareja trató de salir de las instalaciones de Bodega Aurrerá llevando mercancía oculta entre sus ropas; fueron detenidos

Por. Alejandro Dávila

Expreso – La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Elementos de la Guardia Estatal realizaron el arresto de dos personas que fueron sorprendidas robando diversa mercancía de una tienda ubicada al poniente de la capital.

Cerca de las 13:15 horas se recibió un llamado al número de emergencias 911 por parte del personal de la tienda Bodega Aurrera, ubicada sobre el libramiento Naciones Unidas, a la altura del fraccionamiento Colinas del Valle. En el reporte se indicó que una mujer de 43 años de edad y un hombre de 29 habían intentado salir de las instalaciones llevando mercancía escondida entre sus ropas.

De manera inmediata, agentes de la Policía Estatal a bordo de la unidad 2064 llegaron a dicha empresa, donde se entrevistaron con el personal, mismo que detalló que estos dos individuos, en complicidad con otros dos sujetos que lograron escapar, trataron de llevarse mercancía sin pagar.

Las personas compraron algunos artículos, pero otros los escondieron entre sus ropas, por lo que al pasar la línea de cajas con dirección a la salida se les marcó el alto y se llamó a las autoridades. Dos de ellos se echaron a correr y lograron darse a la fuga, mientras que los otros dos fueron llevados a las celdas del 2 Zaragoza, a donde el gerente de la tienda acudirá para realizar su denuncia correspondiente.