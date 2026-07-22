Arde relleno sanitario; van contra responsables

Un incendio de gran magnitud en el relleno sanitario consumió un área de neumáticos usados, generó una intensa contaminación por humo y afectó el suministro eléctrico de unas 5 mil familias

Por. Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un incendio de gran magnitud se registró la tarde de este martes en el relleno sanitario, lo que provocó una densa columna de humo sobre la zona norte y el corte del suministro eléctrico en varias colonias aledañas, debido a las altas temperaturas generadas por el siniestro.

Según los primeros reportes, el fuego habría sido ocasionado de manera intencional, por lo que se presentarán denuncias contra los responsables.

El fuego fue reportado alrededor de las 15:30 horas en la entrada principal del sitio.

De acuerdo con trabajadores del lugar, las llamas pudieron originarse por una combinación de altas temperaturas y otros factores.

El incendio inició en una extensa área utilizada para acumular neumáticos usados.

La combustión del caucho produjo una radiación térmica tan intensa que elementos de la Guardia Estatal acordonaron un perímetro de entre 300 y 400 metros para resguardar a la población.

En las labores para controlar el siniestro participaron motobombas de Protección Civil Municipal y Estatal, así como unidades contratadas por el municipio.

Más tarde, se sumaron al esfuerzo elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional.

Aplicando agua y con apoyo de un bulldozer y una máquina Caterpillar —conocida como “araña”—, las cuadrillas removieron tierra para arrojarla sobre las pilas de neumáticos en llamas.

Las lenguas de fuego alcanzaban entre 20 y 30 metros de altura antes de perderse entre el intenso humo negro.

Las fuertes ráfagas de viento avivaron el fuego y empujaron la densa humareda hacia la zona norte, lo que generó una importante contaminación ambiental y alarma entre los habitantes por la enorme columna de humo visible a kilómetros de distancia.

Por su parte, personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que las altas temperaturas afectaron los cables de alimentación eléctrica que pasan cerca del relleno sanitario, interrumpiendo el servicio a aproximadamente 5 mil familias.

Una cuadrilla trabajó de inmediato para restablecer el suministro y, al cierre de esta edición, ya se había reconectado a 2 mil usuarios.

Se esperaba que en las próximas horas se resolviera la situación para el resto de los afectados.

Protección Civil exhortó a la población a mantener puertas y ventanas cerradas, así como a utilizar alguna protección en las zonas expuestas al humo.

Finalmente, oficiales en el lugar señalaron desconocer cuánto tiempo tomará controlar por completo el enorme siniestro.