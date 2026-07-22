Asestan golpe a la “piratería”

Dos locales comerciales en Plaza Campestre fueron asegurados por autoridades federales, en un operativo donde también requisaron mercancía

Por. Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Dos establecimientos comerciales ubicados en Plaza Campestre fueron asegurados por autoridades federales durante un operativo relacionado con una investigación por posibles delitos contra la propiedad industrial.

La diligencia fue realizada este martes por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes contaron con el respaldo de elementos de la Guardia Nacional para ejecutar una orden de cateo en los locales.

El despliegue se llevó a cabo en cumplimiento de una resolución emitida por una Jueza de Distrito del Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Victoria.

Durante la intervención, los agentes realizaron una inspección en ambos establecimientos y procedieron al aseguramiento de diversa mercancía, como parte de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades federales.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, el procedimiento está relacionado con posibles infracciones a la Ley Federal de Protección de la Propiedad Industrial, legislación que contempla como delito la fabricación, distribución o comercialización de productos que ostenten marcas registradas falsificadas.

Una vez que concluyeron las diligencias y el aseguramiento de los productos, los elementos de la AIC procedieron a cerrar los accesos de los dos locales comerciales.

Las cortinas metálicas fueron bajadas y en las entradas se colocaron cinchos y sellos oficiales con la leyenda “Asegurado”, quedando los establecimientos bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones correspondientes.