AVA y la Ley de Economía Circular

GRANO DE ARENA/ JUAN CARLOS LÓPEZ ACEVES

Por. Juan Carlos López Aceves

Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 19 de enero de 2026, la Ley General de Economía Circular, deriva de varias iniciativas. La impulsada por HOMERO NIÑO DE RIVERA VELA, del PAN. Otra suscrita por el coordinador de la bancada priista, RUBÉN MOREIRA VALDEZ. La suscrita por la diputada ANA ISABEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ, del PRI.

Otra que presentó la diputada MÓNICA SANDOVAL HERNÁNDEZ, también de la bancada tricolor. Una iniciativa más la impulsó, el Grupo Parlamentario del PVEM. Pero la que prevaleció para elaborar el dictamen, la suscribieron un grupo de diputados y diputadas de MORENA y del Partido Verde.

Me refiero a la iniciativa firmada por RICARDO MONREAL ÁVILA, ENRIQUE VÁZQUEZ NAVARRO, ANTONIO CASTRO VILLARREAL, RAÚL BOLAÑOS CACHO, JESÚS VALDÉS PEÑA, GABRIELA BENAVIDEZ COBOS, DANIEL MURGUÍA LARDIZÁBAL y JOSÉ FERNÁNDEZ SAMANIEGO.

Turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el dictamen fue aprobado por la Cámara de Diputados, en la sesión celebrada el 9 de diciembre de 2025 y por el Senado al día siguiente.

JOSÉ BRAÑA MOJICA, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y ADRIÁN OSEGUERA KERNION, votaron a favor del dictamen. Mientras que, CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL y JESÚS NADER NASRRALLAH, estuvieron ausentes en la votación.

Integrada por 49 artículos, el decreto de la Ley General de Economía Circular dispone, en su Artículo Cuarto Transitorio, un plazo de 180 días contados a partir del 20 de enero de 2026, en que entró en vigor, para que los Congresos locales armonicen la legislación estatal.

Hablamos del 20 de julio como fecha límite para cumplir con el mandato de la Ley General de Economía Circular. Que, como hemos dicho anteriormente, casi siempre resultan llamados a misa. Rara vez se cumplen dentro del plazo que establece un decreto.

Pues bien, el pasado 10 de julio, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, remitió a la presidenta de la Mesa Directiva de la Diputación Permanente, DEOSDADY MARTÍNEZ LÓPEZ, la iniciativa que expide la Ley de Economía Circular para el Estado de Tamaulipas.

Conformada por 46 artículos, la iniciativa del mandatario tamaulipeco no ha sido dictaminada por la Diputación Permanente, que sesionará hasta el 4 de agosto próximo, señala la agenda legislativa.

De acuerdo a la iniciativa del gobernador, “la economía circular constituye un modelo económico de producción y consumo sostenible que sustituye al esquema lineal de extraer, producir, consumir y desechar, mediante soluciones que prolongan la vida útil de los productos y materiales a través del rediseño, la reducción, el reúso, la reparación, la restauración, la remanufactura, la readaptación, el reciclaje y la recuperación”.

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA destaca que, Tamaulipas tiene condiciones excepcionales para transitar hacia un modelo de economía circular: su posición fronteriza y portuaria, su vocación industrial y manufacturera, su desarrollo energético y su producción agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola, ofrecen amplias oportunidades para integrar cadenas que tengan valores circulares, fomentar mercados de materias primas secundarias, así como atraer inversiones sostenibles y generar empleos verdes.

Una vez vigente la Ley, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, tiene 90 días para instalar el Sistema Estatal de Economía Circular, que presidirá NINFA CANTÚ DEANDAR, como titular de la Secretaría de Economía, y del cual formarán parte las Secretarías de: Desarrollo Urbano; Desarrollo Rural; Finanzas; Educación; Trabajo; Agencia de Innovación; Desarrollo Energético y; Recursos Hidráulicos.

Resta esperar cuándo se aprueba el dictamen, que expide un ordenamiento legal de la mayor importancia para Tamaulipas.