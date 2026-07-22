Avanza programa de escrituración en Nuevo Laredo

Se mantiene vigente el programa de escrituración gratuita, a través del cual las familias beneficiarias podrán obtener las escrituras de sus viviendas sin costo

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EXPRESO-LA RAZON

El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, en coordinación con el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS), mantiene vigente el programa de escrituración gratuita, mediante el cual las familias beneficiarias podrán obtener las escrituras de sus viviendas sin costo, lo que representa un ahorro de hasta 12 mil pesos por trámite.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que esta iniciativa busca brindar certeza jurídica a quienes ya concluyeron el pago de sus predios, fortaleciendo el patrimonio de las familias neolaredenses.

Señaló que este programa forma parte de las acciones que su administración impulsa en sintonía con la visión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de facilitar el acceso a una vivienda digna y otorgar seguridad jurídica al patrimonio de las familias.

«Nuestro compromiso es seguir construyendo bienestar para las familias neolaredenses. Sabemos el esfuerzo que representa adquirir un patrimonio y por ello trabajamos para que hoy puedan contar con sus escrituras de manera gratuita, brindándoles seguridad y tranquilidad para ellos y las futuras generaciones», expresó la alcaldesa.

Actualmente, el programa beneficia a habitantes de Las Torres Segunda Etapa y del Fraccionamiento El Progreso. Gracias al subsidio otorgado por el Gobierno Federal, las familias podrán evitar un gasto de entre 12 mil y 14 mil pesos, monto que anteriormente implicaba realizar el trámite ante una notaría pública.

En Las Torres Segunda Etapa ya fueron entregadas 138 escrituras y las autoridades trabajan en la integración de nuevos expedientes con la meta de alcanzar 200 entregas en la siguiente etapa del programa.

En tanto, en el Fraccionamiento El Progreso se estima que existen cerca de 3 mil propiedades pendientes de escrituración, mientras que más de 2 mil familias ya cuentan con el documento que las acredita legalmente como propietarias de sus viviendas.

La alcaldesa subrayó que contar con una escritura permite vender o heredar legalmente un inmueble, acceder a créditos hipotecarios y garantizar la inscripción del propietario en el Registro Público de la Propiedad.

«Queremos que las familias tengan la certeza de que aquello por lo que han trabajado durante tantos años está protegido. Una escritura significa seguridad, estabilidad y la posibilidad de heredar un patrimonio con plena legalidad a sus seres queridos», afirmó.

El Gobierno Municipal invitó a las personas que ya liquidaron el pago de sus propiedades y aún no cuentan con sus escrituras a acudir al Instituto Municipal de Vivienda y Suelo Urbano (IMVISU), donde recibirán orientación para iniciar la integración de su expediente y acceder a este beneficio.