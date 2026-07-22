Blindan venta de alimentos en playas durante vacaciones

La coordinación con los ayuntamientos permite dirigir las acciones de inspección y capacitación hacia quienes cuentan con autorización para vender alimentos en playas y balnearios.

Por Raúl López García

Expreso

Con el objetivo de reducir el riesgo de enfermedades gastrointestinales durante el periodo vacacional, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) implementará un operativo de capacitación dirigido a vendedores de alimentos que operarán en playas y centros recreativos de Tamaulipas.

El comisionado estatal, Dr. Mario Alberto Rebolledo Urcádiz, explicó que el programa se desarrolla en coordinación con los municipios, quienes proporcionan el padrón de comerciantes autorizados para instalarse durante la temporada.

«Sabemos cuántos permisos municipales se dan para vendedores ambulantes y entonces de esa manera podemos otorgar los permisos para manejadores higiénicos de alimentos», indicó.

Detalló que, antes de iniciar actividades, los comerciantes reciben capacitación sobre manejo higiénico de alimentos, conservación de productos, limpieza y medidas para prevenir enfermedades entre los visitantes.

Rebolledo Urcádiz señaló que la coordinación con los ayuntamientos permite dirigir las acciones de inspección y capacitación hacia quienes cuentan con autorización para vender alimentos en playas y balnearios.

Con este operativo, COEPRIS busca fortalecer la prevención sanitaria durante las vacaciones y garantizar que los alimentos ofrecidos a turistas y familias cumplan con las condiciones necesarias para su consumo seguro.

Numeralia

• Operativo en municipios costeros.

• Capacitación para vendedores autorizados.

• Coordinación entre COEPRIS y ayuntamientos.

• Vigilancia sanitaria durante todo el periodo vacacional.