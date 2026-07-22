Bloquean avenida por más de 8 horas

Familiares, amigos y exalumnos de la academia militarizada Doenitz mantuvieron cerrada la calle Álvaro Obregón para exigir avances en la investigación

Por. Óscar Figueroa

Expreso La Razón

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Un tercer bloqueo se registró este martes para exigir justicia por el feminicidio de la adolescente Dafne, de 13 años de edad. Durante más de ocho horas, la calle Álvaro Obregón en la Zona Centro de Tampico permaneció cerrada por familiares, amigos y exalumnos de la academia militarizada Doenitz, inmueble donde ocurrió la muerte de la menor.

La protesta pacífica incluyó la colocación de un «tendedero» de denuncias a las afueras de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos Contra las Mujeres por Razones de Género (Fennam) en Tampico.

A través de pancartas y testimonios visibles, las personas manifestantes reforzaron la petición hacia las autoridades para acelerar las investigaciones, esclarecer los hechos y aplicar todo el peso de la ley a las personas responsables del crimen.

“Vengo a exigir porque ya se les dio tiempo para trabajar y hacer todo su trabajo, si alguna persona roba detienen a las personas, en este caso es una vida que apagaron injustamente y por eso venimos y exigimos justicia”, dijo la señora Juana Laura.

En Ciudad Madero y Altamira los bloqueos se hicieron el lunes, el primero en la calle Francisco Sarabia y Avenida Álvaro Obregón, después se hizo una marcha en la Avenida de la Industria.