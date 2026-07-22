22 julio, 2026

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Canelo irá por el cinturón del CMB ante Christian Mbilli el 31 de octubre

El regreso de Canelo Álvarez ya tiene fecha y también un objetivo: recuperar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo en la división supermediana
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Después de más de un año de ausencia, Saúl “Canelo” Álvarez volverá a subir al cuadrilátero el próximo 31 de octubre posiblemente en Riad, Arabia Saudita, cuando enfrente al campeón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), Christian Mbilli, en una pelea que marca su regreso a la actividad y su intento por recuperar la calidad de monarca del mundo.

El propio boxeador mexicano confirmó la nueva fecha y la falta de sede para su pelea durante una entrevista con el periodista Ariel Helwani, en la que explicó que el combate tuvo que aplazarse debido a problemas familiares, situación que le impidió iniciar su preparación en los tiempos previstos. La pelea estaba contemplada originalmente para el 12 de septiembre, pero finalmente se recorrió poco más de un mes.

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