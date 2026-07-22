Confirman desaparición de exfuncionario de Reynosa

Se trata de Erik Stanford, exdirector de Comunicación Social y de Turismo; su vehículo fue localizado, pero su paradero sigue siendo desconocido.

Por. Julio Manuel Loya Guzmán

Reynosa, Tamaulipas.— La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) confirmó la desaparición del exfuncionario municipal Erik Rafael Stanford Silva, de 38 años, quien fue visto por última vez el pasado 21 de julio en esta ciudad fronteriza, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

De acuerdo con la denuncia presentada por sus familiares, Stanford Silva salió para acudir a una reunión y, desde entonces, se perdió toda comunicación con él. Horas más tarde, durante la madrugada, su teléfono celular ya se encontraba apagado.

Tras iniciar las investigaciones, la Fiscalía desplegó un operativo de búsqueda y localizó este miércoles la camioneta que conducía el exservidor público, una GMC Sierra de doble cabina, color blanco y de reciente modelo.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el lugar exacto del hallazgo, aunque de manera extraoficial se dio a conocer que junto con el vehículo fueron detenidas cinco personas: cuatro hombres y una mujer.

La FGJE emitió la ficha oficial de búsqueda en la que señala que Erik Rafael Stanford Silva fue visto por última vez en el municipio de Reynosa el 21 de julio de 2026.

La dependencia advierte que la víctima podría estar en riesgo de sufrir la comisión de un delito, por lo que solicitó el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información que contribuya a su localización.

Stanford Silva ocupó diversos cargos en la administración municipal de Reynosa. Durante el primer gobierno de Maki Esther Ortiz Domínguez, se desempeñó como director de Comunicación Social; posteriormente, fue titular de la Dirección de Turismo en el primer periodo del alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz.

La Fiscalía pidió a la población comunicarse con los servicios de emergencia o a los números de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas en caso de contar con información que ayude a dar con su paradero.