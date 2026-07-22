Cuartel militar estrena nueva imagen con bandera monumental

Con estas acciones, el Cuartel Militar de Ciudad Victoria refuerza su infraestructura y moderniza sus instalaciones, en un proyecto que contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo del personal.

Por Raúl López García

Expreso

El Cuartel Militar de Ciudad Victoria avanza en un proceso de modernización con la construcción de una Bandera Monumental y la rehabilitación de diversas áreas internas, obras que buscan fortalecer la infraestructura de este importante complejo castrense en la capital tamaulipeca.

La nueva Bandera Monumental será uno de los elementos más representativos del proyecto y se perfila como un nuevo símbolo de identidad y orgullo para la ciudad, además de convertirse en un punto de referencia dentro de las instalaciones militares.

De manera paralela, se desarrollan trabajos de mejoramiento en distintas áreas operativas, con el propósito de ofrecer espacios más funcionales para las actividades diarias del personal, así como para el desarrollo de sus labores institucionales.

Las obras también contemplan la adecuación de zonas destinadas a la capacitación y al acondicionamiento físico de los elementos, con instalaciones que permitirán fortalecer su preparación y desempeño en las tareas que realizan de manera permanente.

Con estas acciones, el Cuartel Militar de Ciudad Victoria refuerza su infraestructura y moderniza sus instalaciones, en un proyecto que contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo del personal y que, con la nueva Bandera Monumental, añadirá un nuevo referente visual para la capital de Tamaulipas.