Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera esperan la llegada de su segundo bebé

El cantante y la conductora de televisión dieron el anuncio en redes sociales

MÉXICO.- Hace unos minutos el matrimonio entre la modelo, Cynthia Rodríguez, y el cantante, Carlos Rivera, confirmó que están esperando a su segundo bebé tras el nacimiento de su hijo, León. El anuncio lo dieron en redes sociales, donde revelaron el nombre que llevará su hija.

En agosto de 2023, la ex conductora de «Venga La Alegría» y el investigador en «¿Quién es la máscara?» debutaron como padres con el nacimiento de León. A casi tres años, la pareja confirmó que están esperando una bebé.

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera esperan una bebé

La mañana de este miércoles 22 de julio, el cantante, Carlos Rivera, y la conductora de televisión, Cynthia Rodríguez, compartieron una publicación en redes sociales para informar que están esperando una bebé. El matrimonio no reveló cuánto tiempo tienen de embarazo, pero sí destaparon que será mujer y se llamará María.

Junto a una fotografía donde se observan los brazos de Cynthia Rodríguez, Carlos Rivera y su hijo, León, la familia le dio la bienvenida a la bebé, María. El cantante confesó que se trata de un milagro que se realizó con la «fe» de buscarlo.

«Dios nos ha vuelto a bendecir…Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… María, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León», se lee en la publicación.

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CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO