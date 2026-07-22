Detiene FGR a tres personas con 10 armas en la carretera Mante-Tampico

La autoridad continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su probable relación con otros hechos delictivos.

POR STAFF

Ciudad Victoria, Tamps.,22 de julio de 2026.- La denuncia ciudadana y la coordinación interinstitucional dieron como resultado la detención de tres personas originarias de Veracruz, en posesión de armamento, sobre la carretera Ciudad Mante–Tampico.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR), los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 70, en el municipio de González, tras una denuncia anónima.

Durante la inspección del vehículo en el que viajaban, elementos federales aseguraron 10 armas de fuego y 12 cargadores. El armamento se encontraba oculto en la cabina, en la batea y al interior de tres bocinas portátiles.

Las tres personas detenidas, junto con el vehículo y el armamento, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. La autoridad continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su probable relación con otros hechos delictivos.

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa a través de los canales oficiales. La coordinación entre sociedad e instituciones continúa dando resultados en el combate a la delincuencia.