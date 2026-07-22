Ébola deja más de mil muertes en Congo y Uganda, alerta la OMS

La OMS insiste en que brote de ébola sigue siendo de riesgo bajo para el resto del mundo, pese a los más de 1000 casos en África

Este miércoles, la Organización Mundial de la Salud (OMS) informó más de 1000 muertes por ébola en la República Democrática del Congo (RDC).

Hasta el 22 de julio, el país africano ha confirmado 2 mil 473 casos por el brote de ébola declarado desde el 15 de mayo pasado.

Las provincias de Ituri y Kivu del Norte continúan concentrando la mayor parte de los contagios, aunque el brote ya ha alcanzado otras provincias del noreste del país

Uganda dejó de reportar casos de ébola en medio del brote en el Congo

Uganda era el segundo país africano con casos reportados de ébola desde el inicio del brote, registrando 20 casos y dos muertes.

Nuevos datos de la OMS señalan que Uganda no ha reportado más casos de ébola desde el el 21 de julio, aunque la región continúa bajo un periodo intensivo de vigilancia epidemiológica.Tedros Adhanom, el director general de la OMS, ya había declarado que este nuevo brote de ébola se estaba expandiendo más rápido que cualquier otro que haya enfrentado el Congo en el pasado.

Ahora, en recientes declaraciones ante la prensa, Adhamon reconoció que el brote sigue varios pasos adelante de cualquier respuesta para tratar de frenar la propagación de la enfermedad.

Finalmente, la OMS habló de “avances alentadores” en torno a dos posibles tratamientos contra la cepa Bundibugyo causante del actual brote de ébola.

Se trata de los ensayos de una vacuna y de profilaxis que podría ser aplicada posteriormente a una exposición al virus del ébola.

CON INFORMACION DE SDPN NOTICIAS