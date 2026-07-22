Escuelas impulsarán cultura del reciclaje

La formación ecológica y la sustentabilidad forman parte de los ejes de la Nueva Escuela Mexicana, por lo que las acciones ambientales deberán convertirse en una práctica permanente dentro de los planteles educativos.

Por Raúl López García

Expreso

La Secretaría de Educación de Tamaulipas se sumará a la campaña de reciclaje promovida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y el Poder Judicial, con el propósito de fortalecer la educación ambiental en las escuelas.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, calificó como positiva la estrategia y adelantó que ya existe coordinación con la SEDUMA para incorporar actividades que fomenten la participación de estudiantes y docentes.

«Nos vamos a sumar y hay muchísimos proyectos; de hecho, vamos a realizar concursos para destacar los mejores y poder promoverlos», señaló.

Explicó que la formación ecológica y la sustentabilidad forman parte de los ejes de la Nueva Escuela Mexicana, por lo que las acciones ambientales deberán convertirse en una práctica permanente dentro de los planteles educativos.

El funcionario destacó que los concursos permitirán reconocer las mejores iniciativas desarrolladas por las comunidades escolares y fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente desde edades tempranas.

Con esta estrategia, la SET busca que el reciclaje y la educación ambiental trasciendan las campañas temporales y se conviertan en parte de la formación cotidiana de miles de alumnos en Tamaulipas.